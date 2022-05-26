26 мая 2022

Лидер «Чайфа» Шахрин застрял в лифте, как это было в кино. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Народной премии Е1.RU. Екатеринбург, шахрин владимир
Шахрин застрял в лифте и вспомнил, как такая же ситуация была смоделирована в фильм «День радио» Фото:

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин застрял в лифте одной из гостинец в Казани, в город музыканты приехали с гастролями. Видео о том, как он дожидается специалистов, которые достанут его из кабины, артист опубликовал в социальных сетях.

«Ну что, как говорится, это должно было случиться когда-то. Если висит ружье, оно должно выстрелить. Если ты поешь про то, что ты застрял в лифте, в кино снимаешься, то это с тобой и случается. Вот сижу на полу в лифте, застрял», — смеется артист.

В своей шутке Шахрин сделал отсылку к фильму «День радио» 2008 года, где в одном из эпизодов с участием группы «Чайф» герои застряли в лифте, пока поднимались в офис радиостанции. Также лидер группы в своем высказывании напомнил о песне «Рок-н-ролл этой ночи», в которой есть строчка «вчера я первый раз застрял в лифте».

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Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин застрял в лифте одной из гостинец в Казани, в город музыканты приехали с гастролями. Видео о том, как он дожидается специалистов, которые достанут его из кабины, артист опубликовал в социальных сетях. «Ну что, как говорится, это должно было случиться когда-то. Если висит ружье, оно должно выстрелить. Если ты поешь про то, что ты застрял в лифте, в кино снимаешься, то это с тобой и случается. Вот сижу на полу в лифте, застрял», — смеется артист. В своей шутке Шахрин сделал отсылку к фильму «День радио» 2008 года, где в одном из эпизодов с участием группы «Чайф» герои застряли в лифте, пока поднимались в офис радиостанции. Также лидер группы в своем высказывании напомнил о песне «Рок-н-ролл этой ночи», в которой есть строчка «вчера я первый раз застрял в лифте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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