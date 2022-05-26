Лидер «Чайфа» Шахрин застрял в лифте, как это было в кино. Видео

27 мая 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Шахрин застрял в лифте и вспомнил, как такая же ситуация была смоделирована в фильм «День радио» Фото: Дарья Попова © URA.RU Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин застрял в лифте одной из гостинец в Казани, в город музыканты приехали с гастролями. Видео о том, как он дожидается специалистов, которые достанут его из кабины, артист опубликовал в социальных сетях. «Ну что, как говорится, это должно было случиться когда-то. Если висит ружье, оно должно выстрелить. Если ты поешь про то, что ты застрял в лифте, в кино снимаешься, то это с тобой и случается. Вот сижу на полу в лифте, застрял», — смеется артист. В своей шутке Шахрин сделал отсылку к фильму «День радио» 2008 года, где в одном из эпизодов с участием группы «Чайф» герои застряли в лифте, пока поднимались в офис радиостанции. Также лидер группы в своем высказывании напомнил о песне «Рок-н-ролл этой ночи», в которой есть строчка «вчера я первый раз застрял в лифте».

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин застрял в лифте одной из гостинец в Казани, в город музыканты приехали с гастролями. Видео о том, как он дожидается специалистов, которые достанут его из кабины, артист опубликовал в социальных сетях. «Ну что, как говорится, это должно было случиться когда-то. Если висит ружье, оно должно выстрелить. Если ты поешь про то, что ты застрял в лифте, в кино снимаешься, то это с тобой и случается. Вот сижу на полу в лифте, застрял», — смеется артист. В своей шутке Шахрин сделал отсылку к фильму «День радио» 2008 года, где в одном из эпизодов с участием группы «Чайф» герои застряли в лифте, пока поднимались в офис радиостанции. Также лидер группы в своем высказывании напомнил о песне «Рок-н-ролл этой ночи», в которой есть строчка «вчера я первый раз застрял в лифте».