Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин застрял в лифте одной из гостинец в Казани, в город музыканты приехали с гастролями. Видео о том, как он дожидается специалистов, которые достанут его из кабины, артист опубликовал в социальных сетях.
«Ну что, как говорится, это должно было случиться когда-то. Если висит ружье, оно должно выстрелить. Если ты поешь про то, что ты застрял в лифте, в кино снимаешься, то это с тобой и случается. Вот сижу на полу в лифте, застрял», — смеется артист.
В своей шутке Шахрин сделал отсылку к фильму «День радио» 2008 года, где в одном из эпизодов с участием группы «Чайф» герои застряли в лифте, пока поднимались в офис радиостанции. Также лидер группы в своем высказывании напомнил о песне «Рок-н-ролл этой ночи», в которой есть строчка «вчера я первый раз застрял в лифте».
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Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин застрял в лифте одной из гостинец в Казани, в город музыканты приехали с гастролями. Видео о том, как он дожидается специалистов, которые достанут его из кабины, артист опубликовал в социальных сетях. «Ну что, как говорится, это должно было случиться когда-то. Если висит ружье, оно должно выстрелить. Если ты поешь про то, что ты застрял в лифте, в кино снимаешься, то это с тобой и случается. Вот сижу на полу в лифте, застрял», — смеется артист. В своей шутке Шахрин сделал отсылку к фильму «День радио» 2008 года, где в одном из эпизодов с участием группы «Чайф» герои застряли в лифте, пока поднимались в офис радиостанции. Также лидер группы в своем высказывании напомнил о песне «Рок-н-ролл этой ночи», в которой есть строчка «вчера я первый раз застрял в лифте».