Мэрия обвинила курганцев в аварийном состоянии их дома

Глава Кургана Елена Ситникова провела встречу с жителями аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана обвинила жителей дома №19 по проспекту Машиностроителей в аварийном состоянии здания. Во время встречи главы города Елены Ситниковой и жителей аварийного общежития было озвучено, что курганцы самостоятельно обустраивали инженерные системы в доме. Информация опубликована на официальном сайте городской администрации.

«Дом по проспекту Машиностроителей был признан аварийным в январе 2017 года. Для безопасности установили контрольные маяки, за ними постоянно велось наблюдение. Как было установлено, некоторыми жителями дома самостоятельно, без соответствующих согласований, обустраивались инженерные системы, что привело к ухудшению технического состояния здания», — указано в сообщении мэрии. В информации также говорится, что долг жителей дома перед коммунальщиками и за вывоз мусора составляет 4,2 млн рублей.

В маневренное жилье переехали 26 семей из 38. В мэрии уточнили, что помещения маневренного фонда — это временная мера. При включении в программу по переселению из аварийного жилья собственникам предоставят равнозначные по площади тем, которые у них были. «По итогам встречи Ситникова прокомментировала, что администрация города открыта к диалогу, и готова и дальше отрабатывать с ними все вопросы в индивидуальном порядке», — указано в сообщении пресс-службы администрации.

URA.RU писало, что в середине апреля в Кургане срочно эвакуировали жителей аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Несколько лет жители добивались переселения из аварийного дома по федеральной программе, но власти им отказывали, так как дом был признан аварийным после 1 января 2017 года.