Ляйсан Утяшева назвала Екатеринбург «топчиком». «Очень его люблю»

27 мая 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Ляйсан Утяшева назвала Храм на Крови одним из самых любимых мест в России Фото: Анна Майорова © URA.RU Мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева назвала Екатеринбург «топчиком» и призналась в любви к уральской столице. Известная гимнастка также заявила, что Храм на Крови в Екатеринбурге является для нее одним из самых любимых мест в России. «Мы уже собираемся на площадку, а я вот не могу отлипнуть от окна. Какой же вид потрясающий. Я влюблена в Екатеринбург. Одно из самых любимых мест в России — Храм на Крови. И вообще город Екатеринбург топчик, конечно, для меня. Я очень его люблю», — написала Утяшева в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Она пообещала вернуться летом и поблагодарила екатеринбуржцев за теплый прием и интересные диалоги.

Мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева назвала Екатеринбург «топчиком» и призналась в любви к уральской столице. Известная гимнастка также заявила, что Храм на Крови в Екатеринбурге является для нее одним из самых любимых мест в России. «Мы уже собираемся на площадку, а я вот не могу отлипнуть от окна. Какой же вид потрясающий. Я влюблена в Екатеринбург. Одно из самых любимых мест в России — Храм на Крови. И вообще город Екатеринбург топчик, конечно, для меня. Я очень его люблю», — написала Утяшева в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Она пообещала вернуться летом и поблагодарила екатеринбуржцев за теплый прием и интересные диалоги.