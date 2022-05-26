26 мая 2022

Ляйсан Утяшева назвала Екатеринбург «топчиком». «Очень его люблю»

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Презентация Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , утяшева ляйсан
Ляйсан Утяшева назвала Храм на Крови одним из самых любимых мест в России Фото:

Мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева назвала Екатеринбург «топчиком» и призналась в любви к уральской столице. Известная гимнастка также заявила, что Храм на Крови в Екатеринбурге является для нее одним из самых любимых мест в России.

«Мы уже собираемся на площадку, а я вот не могу отлипнуть от окна. Какой же вид потрясающий. Я влюблена в Екатеринбург. Одно из самых любимых мест в России — Храм на Крови. И вообще город Екатеринбург топчик, конечно, для меня. Я очень его люблю», — написала Утяшева в соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Она пообещала вернуться летом и поблагодарила екатеринбуржцев за теплый прием и интересные диалоги.

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Мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева назвала Екатеринбург «топчиком» и призналась в любви к уральской столице. Известная гимнастка также заявила, что Храм на Крови в Екатеринбурге является для нее одним из самых любимых мест в России. «Мы уже собираемся на площадку, а я вот не могу отлипнуть от окна. Какой же вид потрясающий. Я влюблена в Екатеринбург. Одно из самых любимых мест в России — Храм на Крови. И вообще город Екатеринбург топчик, конечно, для меня. Я очень его люблю», — написала Утяшева в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прибыла в Екатеринбург для участия в «Битве ораторов». Она пообещала вернуться летом и поблагодарила екатеринбуржцев за теплый прием и интересные диалоги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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