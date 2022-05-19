Официальный представитель МИД России Мария Захарова прибыла в Екатеринбург. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«Екатеринбург, я в тебе. Надеюсь на взаимность», — коротко написала Захарова. В комментариях люди приветствуют ее и говорят, что рады видеть в Екатеринбурге, а также отмечают ее красивый макияж и красоту: «Какой взгляд! Я сражен!», «Какая роскошная», «Мария, вы потрясающе выглядите!», «Вы прям красотка. Хорошо Вам провести время в Екатеринбурге».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прибыла в Екатеринбург. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Екатеринбург, я в тебе. Надеюсь на взаимность», — коротко написала Захарова. В комментариях люди приветствуют ее и говорят, что рады видеть в Екатеринбурге, а также отмечают ее красивый макияж и красоту: «Какой взгляд! Я сражен!», «Какая роскошная», «Мария, вы потрясающе выглядите!», «Вы прям красотка. Хорошо Вам провести время в Екатеринбурге». 21 мая в Екатеринбурге пройдет битва ораторов между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и медиа-менеджером Тиной Канделаки. Закрытое мероприятие состоится на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается самой актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».