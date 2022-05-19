Представитель МИД России Мария Захарова прилетела в Екатеринбург. Фото

20 мая 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Мария Захарова прибыла в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в битве ораторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова прибыла в Екатеринбург. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Екатеринбург, я в тебе. Надеюсь на взаимность», — коротко написала Захарова. В комментариях люди приветствуют ее и говорят, что рады видеть в Екатеринбурге, а также отмечают ее красивый макияж и красоту: «Какой взгляд! Я сражен!», «Какая роскошная», «Мария, вы потрясающе выглядите!», «Вы прям красотка. Хорошо Вам провести время в Екатеринбурге». 21 мая в Екатеринбурге пройдет битва ораторов между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и медиа-менеджером Тиной Канделаки. Закрытое мероприятие состоится на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается самой актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки». Представитель МИД России уже находится в Екатеринбурге Фото из teleram-канала Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прибыла в Екатеринбург. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Екатеринбург, я в тебе. Надеюсь на взаимность», — коротко написала Захарова. В комментариях люди приветствуют ее и говорят, что рады видеть в Екатеринбурге, а также отмечают ее красивый макияж и красоту: «Какой взгляд! Я сражен!», «Какая роскошная», «Мария, вы потрясающе выглядите!», «Вы прям красотка. Хорошо Вам провести время в Екатеринбурге». 21 мая в Екатеринбурге пройдет битва ораторов между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и медиа-менеджером Тиной Канделаки. Закрытое мероприятие состоится на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается самой актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».