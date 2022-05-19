19 мая 2022

Представитель МИД России Мария Захарова прилетела в Екатеринбург. Фото

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова прибыла в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в битве ораторов Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прибыла в Екатеринбург. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Екатеринбург, я в тебе. Надеюсь на взаимность», — коротко написала Захарова. В комментариях люди приветствуют ее и говорят, что рады видеть в Екатеринбурге, а также отмечают ее красивый макияж и красоту: «Какой взгляд! Я сражен!», «Какая роскошная», «Мария, вы потрясающе выглядите!», «Вы прям красотка. Хорошо Вам провести время в Екатеринбурге».

21 мая в Екатеринбурге пройдет битва ораторов между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и медиа-менеджером Тиной Канделаки. Закрытое мероприятие состоится на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается самой актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».

Представитель МИД России уже находится в Екатеринбурге
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прибыла в Екатеринбург. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Екатеринбург, я в тебе. Надеюсь на взаимность», — коротко написала Захарова. В комментариях люди приветствуют ее и говорят, что рады видеть в Екатеринбурге, а также отмечают ее красивый макияж и красоту: «Какой взгляд! Я сражен!», «Какая роскошная», «Мария, вы потрясающе выглядите!», «Вы прям красотка. Хорошо Вам провести время в Екатеринбурге». 21 мая в Екатеринбурге пройдет битва ораторов между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и медиа-менеджером Тиной Канделаки. Закрытое мероприятие состоится на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается самой актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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