В Тюмени построят новый микрорайон на Червишевском тракте

Размещение нового микрорайона в Тюмени предполагается в границах улиц Молодежная, Червишевский тракт, Ставропольская и Самарцева. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства.
«Размещение трех 17-этажных зданий предусмотрено в границах улиц Молодежная — Червишевский тракт — Ставропольская — Самарцева. На проектируемой территории предусмотрены зоны многоэтажной жилой застройки, административно-делового назначения, социального, коммунального и бытового обслуживания населения», — передает «РБК Тюмень» сообщение департамента.
Там также сообщили, что на территории микрорайона планируются постройки торгового, спортивного, учебно-образовательного назначения и пункты общественного питания. Для строительства микрорайона необходимо будет снести административное здание площадью 200 квадратных метров на Червишевском тракте. Проект планируют реализовать до 2025 года. Общественное обсуждение предлагаемых изменений в планировке района «Южный» планируется провести с 6 по 17 июня.
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Размещение нового микрорайона в Тюмени предполагается в границах улиц Молодежная, Червишевский тракт, Ставропольская и Самарцева. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства. «Размещение трех 17-этажных зданий предусмотрено в границах улиц Молодежная — Червишевский тракт — Ставропольская — Самарцева. На проектируемой территории предусмотрены зоны многоэтажной жилой застройки, административно-делового назначения, социального, коммунального и бытового обслуживания населения», — передает «РБК Тюмень» сообщение департамента. Там также сообщили, что на территории микрорайона планируются постройки торгового, спортивного, учебно-образовательного назначения и пункты общественного питания. Для строительства микрорайона необходимо будет снести административное здание площадью 200 квадратных метров на Червишевском тракте. Проект планируют реализовать до 2025 года. Общественное обсуждение предлагаемых изменений в планировке района «Южный» планируется провести с 6 по 17 июня.