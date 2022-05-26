26 мая 2022

В Тюмени построят новый микрорайон на Червишевском тракте

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Тюмень, новостройки, строительный кран, строительство, новостройки тюмени
Общественное обсуждение предлагаемых изменений в планировке района «Южный» планируется провести с 6 по 17 июня Фото:

Размещение нового микрорайона в Тюмени предполагается в границах улиц Молодежная, Червишевский тракт, Ставропольская и Самарцева. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства.

«Размещение трех 17-этажных зданий предусмотрено в границах улиц Молодежная — Червишевский тракт — Ставропольская — Самарцева. На проектируемой территории предусмотрены зоны многоэтажной жилой застройки, административно-делового назначения, социального, коммунального и бытового обслуживания населения», — передает «РБК Тюмень» сообщение департамента.

Там также сообщили, что на территории микрорайона планируются постройки торгового, спортивного, учебно-образовательного назначения и пункты общественного питания. Для строительства микрорайона необходимо будет снести административное здание площадью 200 квадратных метров на Червишевском тракте. Проект планируют реализовать до 2025 года. Общественное обсуждение предлагаемых изменений в планировке района «Южный» планируется провести с 6 по 17 июня.

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Размещение нового микрорайона в Тюмени предполагается в границах улиц Молодежная, Червишевский тракт, Ставропольская и Самарцева. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства. «Размещение трех 17-этажных зданий предусмотрено в границах улиц Молодежная — Червишевский тракт — Ставропольская — Самарцева. На проектируемой территории предусмотрены зоны многоэтажной жилой застройки, административно-делового назначения, социального, коммунального и бытового обслуживания населения», — передает «РБК Тюмень» сообщение департамента. Там также сообщили, что на территории микрорайона планируются постройки торгового, спортивного, учебно-образовательного назначения и пункты общественного питания. Для строительства микрорайона необходимо будет снести административное здание площадью 200 квадратных метров на Червишевском тракте. Проект планируют реализовать до 2025 года. Общественное обсуждение предлагаемых изменений в планировке района «Южный» планируется провести с 6 по 17 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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