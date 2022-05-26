26 мая 2022

Свердловчанин убил друга, которого просил жить со своей девушкой

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, убийство произошло из-за ревности Фото:

Жителя Талицы (Свердловская область) подозревают в убийстве своего друга, который жил с его девушкой, пока тот был в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы СУ Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков.

«Обвиняемый распивал спиртное со своей сожительницей и знакомым. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в связи с чем обвиняемый вооружился ножом и несколько раз ударил им своего оппонента», — рассказал Чалков. Он подчеркнул, что женщина, увидев картину убийства, вызвала правоохранителей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый в убийстве в конце 2021 года был арестован на 15 суток. Уходя в СИЗО, он попросил друга пожить у него доме, потому что не хотел оставлять свою женщину одну и без помощи по дому.

Однако, когда мужчина вернулся и выпил со своим другом, в нем, по версии следствия, проснулась ревность, и он стал требовать объяснить, почему тот жил в его доме. «Финал этого выяснения отношений, образно выражаясь, был окрашен в багровые тона», — заключил Горелых, уточнив, что компания выпила 6 бутылок водки.

Ранее жителя поселка Бисерть (Свердловская область) обвинили в убийстве жены и ее любовника. Преступление, по версии следствия, произошло, когда свердловчанин застал их в своей квартире, вернувшись из командировки раньше времени.

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Жителя Талицы (Свердловская область) подозревают в убийстве своего друга, который жил с его девушкой, пока тот был в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы СУ Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков. «Обвиняемый распивал спиртное со своей сожительницей и знакомым. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в связи с чем обвиняемый вооружился ножом и несколько раз ударил им своего оппонента», — рассказал Чалков. Он подчеркнул, что женщина, увидев картину убийства, вызвала правоохранителей. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый в убийстве в конце 2021 года был арестован на 15 суток. Уходя в СИЗО, он попросил друга пожить у него доме, потому что не хотел оставлять свою женщину одну и без помощи по дому. Однако, когда мужчина вернулся и выпил со своим другом, в нем, по версии следствия, проснулась ревность, и он стал требовать объяснить, почему тот жил в его доме. «Финал этого выяснения отношений, образно выражаясь, был окрашен в багровые тона», — заключил Горелых, уточнив, что компания выпила 6 бутылок водки. Ранее жителя поселка Бисерть (Свердловская область) обвинили в убийстве жены и ее любовника. Преступление, по версии следствия, произошло, когда свердловчанин застал их в своей квартире, вернувшись из командировки раньше времени.
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