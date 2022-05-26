Свердловчанин убил друга, которого просил жить со своей девушкой

27 мая 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

По версии следствия, убийство произошло из-за ревности Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жителя Талицы (Свердловская область) подозревают в убийстве своего друга, который жил с его девушкой, пока тот был в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы СУ Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков. «Обвиняемый распивал спиртное со своей сожительницей и знакомым. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в связи с чем обвиняемый вооружился ножом и несколько раз ударил им своего оппонента», — рассказал Чалков. Он подчеркнул, что женщина, увидев картину убийства, вызвала правоохранителей. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый в убийстве в конце 2021 года был арестован на 15 суток. Уходя в СИЗО, он попросил друга пожить у него доме, потому что не хотел оставлять свою женщину одну и без помощи по дому. Однако, когда мужчина вернулся и выпил со своим другом, в нем, по версии следствия, проснулась ревность, и он стал требовать объяснить, почему тот жил в его доме. «Финал этого выяснения отношений, образно выражаясь, был окрашен в багровые тона», — заключил Горелых, уточнив, что компания выпила 6 бутылок водки. Ранее жителя поселка Бисерть (Свердловская область) обвинили в убийстве жены и ее любовника. Преступление, по версии следствия, произошло, когда свердловчанин застал их в своей квартире, вернувшись из командировки раньше времени.

Жителя Талицы (Свердловская область) подозревают в убийстве своего друга, который жил с его девушкой, пока тот был в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы СУ Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков. «Обвиняемый распивал спиртное со своей сожительницей и знакомым. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в связи с чем обвиняемый вооружился ножом и несколько раз ударил им своего оппонента», — рассказал Чалков. Он подчеркнул, что женщина, увидев картину убийства, вызвала правоохранителей. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый в убийстве в конце 2021 года был арестован на 15 суток. Уходя в СИЗО, он попросил друга пожить у него доме, потому что не хотел оставлять свою женщину одну и без помощи по дому. Однако, когда мужчина вернулся и выпил со своим другом, в нем, по версии следствия, проснулась ревность, и он стал требовать объяснить, почему тот жил в его доме. «Финал этого выяснения отношений, образно выражаясь, был окрашен в багровые тона», — заключил Горелых, уточнив, что компания выпила 6 бутылок водки. Ранее жителя поселка Бисерть (Свердловская область) обвинили в убийстве жены и ее любовника. Преступление, по версии следствия, произошло, когда свердловчанин застал их в своей квартире, вернувшись из командировки раньше времени.