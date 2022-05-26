Детская больница Екатеринбурга пополнится бригадой врачей

27 мая 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

В ДГКБ № 9 появится высококлассная бригада врачей Фото: Фонд Святой Екатерины Штат Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге пополнился новыми специалистами. Врачи прошли обучение на базе Клинического института мозга, передает корреспондент с места события. «Врачи осваивают новые методики, внедряют новые знания и применяют их на практике. Специалисты проводят дыхательную гимнастику, профилактику дыхательных нарушений, а также стимуляцию опорно-двигательного аппарата», — сказал директор Клинического института мозга Андрей Белкин. К проекту подключились и меценаты. «Если закупка необходимого оборудования для больниц легла на Министерство здравоохранения, то финансирование обучения взяли на себя учредители Фонда Святой Екатерины. Благодаря совместной работе в 2022 году обучат десять команд, которые сразу же начнут свою работу в больницах нашего региона», — говорит Белкин. По словам заведующего отделением реанимации Детской городской клинической больницы №9 Михаила Калинина, наличие высококвалифицированной бригады важно для реанимационного отделения больницы. «Подключение специалистов на раннем этапе позволяет сократить негативные последствия. Кроме того, в состав команды входит логопед, который проводит оценку нарушения глотания, что позволяет подобрать оптимальный способ питания», — сказал Калинин. «Сейчас вместе с врачом-реаниматологом будут работать специалисты физической реабилитационной медицины, клинические логопеды, неврологи и медицинские психологи. При этом к врачам будут специфические требования. Логопед должен научить человека глотать, потому что после интубирования (введение эндотрахеальной трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей — прим.ред.) у пациентов с этим большие проблемы. Каждая такая команда будет объединена в отделение ранней реабилитации», — отметил Калинин. В Свердловской области запустили глобальную программу обучения врачей, которая станет пилотной для всей страны. Каждая бригада на 72 часа забывает о текущей работе и превращается в студентов. Обучение команды проходит в несколько этапов: лекции, совместные узкоспециализированные практические занятия и экзамен. Главная цель проекта состоит в объединении специалистов разных специальностей внутри одной больницы, чтобы сформировать у них общую базу знаний и выработать эффективную систему взаимодействия.

Штат Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге пополнился новыми специалистами. Врачи прошли обучение на базе Клинического института мозга, передает корреспондент с места события. «Врачи осваивают новые методики, внедряют новые знания и применяют их на практике. Специалисты проводят дыхательную гимнастику, профилактику дыхательных нарушений, а также стимуляцию опорно-двигательного аппарата», — сказал директор Клинического института мозга Андрей Белкин. К проекту подключились и меценаты. «Если закупка необходимого оборудования для больниц легла на Министерство здравоохранения, то финансирование обучения взяли на себя учредители Фонда Святой Екатерины. Благодаря совместной работе в 2022 году обучат десять команд, которые сразу же начнут свою работу в больницах нашего региона», — говорит Белкин. По словам заведующего отделением реанимации Детской городской клинической больницы №9 Михаила Калинина, наличие высококвалифицированной бригады важно для реанимационного отделения больницы. «Подключение специалистов на раннем этапе позволяет сократить негативные последствия. Кроме того, в состав команды входит логопед, который проводит оценку нарушения глотания, что позволяет подобрать оптимальный способ питания», — сказал Калинин. «Сейчас вместе с врачом-реаниматологом будут работать специалисты физической реабилитационной медицины, клинические логопеды, неврологи и медицинские психологи. При этом к врачам будут специфические требования. Логопед должен научить человека глотать, потому что после интубирования (введение эндотрахеальной трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей — прим.ред.) у пациентов с этим большие проблемы. Каждая такая команда будет объединена в отделение ранней реабилитации», — отметил Калинин. В Свердловской области запустили глобальную программу обучения врачей, которая станет пилотной для всей страны. Каждая бригада на 72 часа забывает о текущей работе и превращается в студентов. Обучение команды проходит в несколько этапов: лекции, совместные узкоспециализированные практические занятия и экзамен. Главная цель проекта состоит в объединении специалистов разных специальностей внутри одной больницы, чтобы сформировать у них общую базу знаний и выработать эффективную систему взаимодействия.