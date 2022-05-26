Жителей ЯНАО предупредили об угрозе пожаров из-за жары

Спасатели призвали горожан соблюдать меры пожарной безопасности, чтобы избежать пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели предупредили жителей Надымского, Красноселькупского и Пуровского районов ЯНАО об аномальной жаре, которая может привести к пожарам из-за неосторожного поведения во время отдыха. Как сообщил окружной департамент гражданской защиты, на выходных температура воздуха достигнет выше нормы на 10 градусов и больше.

«На Ямале прогнозируется жаркая погода. Спасатели напоминают о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах. По данным синоптиков до 29 мая 2022 года на территории Надымского, Красноселькупского и Пуровского районов прогнозируется опасное погодное явление: аномально жаркая погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более», — говорится в сообщении.

Спасатели призвали горожан, которые в выходные дни пойдут в лес на пикник, соблюдать меры пожарной безопасности, чтобы избежать пожаров. «Люди, нарушающие правила пожарной безопасности в лесах будут привлечены к административной ответственности (cт. 8.32. КоАП РФ). Штрафы для поджигателей леса скоро будут увеличены. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что самыми пожароопасными районами ЯНАО названы Шурышкарский, Приуральский, Надымский и Пуровский. За этими районами установлено пристальное внимание.