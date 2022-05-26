Экс-чиновница правительства ЯНАО стала замом главы района

Официально о назначении чиновницы не объявлялось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший зам начальника управления департамента внутренней политики ЯНАО Ольга Абрамовских недавно заняла должность заместителя главы Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Абрамовских стала замом главы Шурышкарского района по внутренней политики совсем недавно. Сфера ей хорошо знакомая, так что справится. Говорят, после того, как экс-чиновница правительства покинула политический департамент ЯНАО, она какое-то время жила в Тюмени», — сообщил инсайдер.

В правительстве региона URA.RU подтвердили информацию о назначении Абрамовских на должность. Дозвониться самой чиновнице по телефону, который указан на сайте администрации, не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее в Шурышкарском районе был назначен новый прокурор. Эту должность заняла советник юстиции Ольга Жилина.