Экс-чиновница правительства ЯНАО стала замом главы района

Бывший зам начальника управления департамента внутренней политики ЯНАО Ольга Абрамовских недавно заняла должность заместителя главы Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.
«Абрамовских стала замом главы Шурышкарского района по внутренней политики совсем недавно. Сфера ей хорошо знакомая, так что справится. Говорят, после того, как экс-чиновница правительства покинула политический департамент ЯНАО, она какое-то время жила в Тюмени», — сообщил инсайдер.
В правительстве региона URA.RU подтвердили информацию о назначении Абрамовских на должность. Дозвониться самой чиновнице по телефону, который указан на сайте администрации, не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.
Ранее в Шурышкарском районе был назначен новый прокурор. Эту должность заняла советник юстиции Ольга Жилина.
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Бывший зам начальника управления департамента внутренней политики ЯНАО Ольга Абрамовских недавно заняла должность заместителя главы Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Абрамовских стала замом главы Шурышкарского района по внутренней политики совсем недавно. Сфера ей хорошо знакомая, так что справится. Говорят, после того, как экс-чиновница правительства покинула политический департамент ЯНАО, она какое-то время жила в Тюмени», — сообщил инсайдер. В правительстве региона URA.RU подтвердили информацию о назначении Абрамовских на должность. Дозвониться самой чиновнице по телефону, который указан на сайте администрации, не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. Ранее в Шурышкарском районе был назначен новый прокурор. Эту должность заняла советник юстиции Ольга Жилина.