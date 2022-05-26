26 мая 2022

Экс-чиновница правительства ЯНАО стала замом главы района

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, чиновница, совещание, заседание, депутаты, шариковая ручка
Официально о назначении чиновницы не объявлялось Фото:

Бывший зам начальника управления департамента внутренней политики ЯНАО Ольга Абрамовских недавно заняла должность заместителя главы Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Абрамовских стала замом главы Шурышкарского района по внутренней политики совсем недавно. Сфера ей хорошо знакомая, так что справится. Говорят, после того, как экс-чиновница правительства покинула политический департамент ЯНАО, она какое-то время жила в Тюмени», — сообщил инсайдер.

В правительстве региона URA.RU подтвердили информацию о назначении Абрамовских на должность. Дозвониться самой чиновнице по телефону, который указан на сайте администрации, не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее в Шурышкарском районе был назначен новый прокурор. Эту должность заняла советник юстиции Ольга Жилина.

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Бывший зам начальника управления департамента внутренней политики ЯНАО Ольга Абрамовских недавно заняла должность заместителя главы Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Абрамовских стала замом главы Шурышкарского района по внутренней политики совсем недавно. Сфера ей хорошо знакомая, так что справится. Говорят, после того, как экс-чиновница правительства покинула политический департамент ЯНАО, она какое-то время жила в Тюмени», — сообщил инсайдер. В правительстве региона URA.RU подтвердили информацию о назначении Абрамовских на должность. Дозвониться самой чиновнице по телефону, который указан на сайте администрации, не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. Ранее в Шурышкарском районе был назначен новый прокурор. Эту должность заняла советник юстиции Ольга Жилина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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