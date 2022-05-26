Мэрия Кургана ответила на возмущения погорельцев о лотерее

Во время пожара в СНТ «Малиновка» в Кургане сгорело 55 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова не предлагала погорельцам покупать лотерейный билет, чтобы решить проблему с жильем. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. Ранее погорельцы СНТ «Малиновка» пожаловались на слова мэра о предложении выиграть миллион в лотерею.

«Эта информация, которую распространили отдельные СМИ и telegram-каналы, недостоверная и является субъективным впечатлением заявительницы от беседы. В распоряжении администрации города Кургана имеется аудиозапись данного разговора», — говорят в администрации. Накануне URA.RU запросило аудиозапись у пресс-службы мэрии. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

На сегодняшний день администрация решает проблемы жителей СНТ «Малиновка», которые потеряли единственное жилье из-за крупного природного пожара. В пресс-службе отмечают, что все заявления отработаны, выплаты пострадавшим либо поступили, либо продолжают поступать. При этом они не являются компенсацией за утерянное имущество. Это дополнительная материальная помощь для пострадавших в результате ЧС. Средства на нее выделяются из областного бюджета.

Всем жителям «Малиновки», у кого сгоревшее жилье было единственным, власти помогают подобрать жилое помещение. На сегодняшний день идет оформление документов. До этого URA.RU писало, что курганские погорельцы заявили о выселении из временного жилья. Мэрия оплатила их номера в гостинице «Курган» только до 27 мая.