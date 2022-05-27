Депутаты покинули зал заседания, чтобы отчет не был принят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Алапаевской гордумы покинули заседание во время рассмотрения отчета главы Алапаевска Сайгида Билалова за 2021 год. Отчет мэра был составлен без регламента, который рекомендовала прокуратура. Об этом URA.RU рассказал источник в думе Алапаевска. С инициативой ввести регламент для отчета главы активно выступали местные депутаты.

«Когда пришло время рассмотрения вопроса «о рассмотрении отчета главы за 2021 год, несколько депутатов покинули зал заседания, так как председатель думы Елена Мут не вынесла на рассмотрение вопрос о принятии предложения прокурора ввести регламент для отчета мэра. Если бы они воздержались, или проголосовали против, то отчет все равно бы приняли», — рассказал инсайдер.

Билалов должен был представить отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации Алапаевска. В отчете рассматривалось 15 вопросов: реализация полномочий Главы муниципального образования, экономические результаты 2021 года, финансы, управление муниципальной собственностью, городская коммунальная инфраструктура, архитектура и градостроительство, образование, культура, физкультура и спорт, охрана окружающей среды, общественная безопасность, развитие сельских территорий, организационно-распорядительная деятельность, оказание материальной помощи и социальной поддержки, исполнение решений думы.

Ранее URA.RU в рубрике «Свердловские инсайды» писало, что у годовой отчетности мэра Алапаевска нет регламента. «Депутаты выходили с этой инициативой на думских заседаниях, но активно выступали против выступал глава Билалов и председатель думы Елена Мут», — рассказывали инсайдеры.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU