16-летняя Анастасия пропала 26 мая (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске родные и близкие разыскивают 16-летнюю школьницу Анастасию А. О пропаже подростка 27 мая сообщили волонтеры «Легион-Спас».

«Анастасия А. 2006 года рождения 26 мая ушла из дома по адресу Солнечная, 12А. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, телосложение нормальное, волосы с фиолетовым оттенком», — заявили в «Легион-Спас».

В момент исчезновения девушка была одета в черную юбку, черную футболку и черную джинсовку. На ногах были белые кроссовки с высокой подошвой. В одном из ушей школьницы была серьга в виде креста.