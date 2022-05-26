26 мая 2022

В Челябинске разыскивают пропавшую школьницу. Фото

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Виды Екатеринбурга, ребенок, подросток, дети, девочка
16-летняя Анастасия пропала 26 мая (фото из архива) Фото:

В Челябинске родные и близкие разыскивают 16-летнюю школьницу Анастасию А. О пропаже подростка 27 мая сообщили волонтеры «Легион-Спас».

«Анастасия А. 2006 года рождения 26 мая ушла из дома по адресу Солнечная, 12А. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, телосложение нормальное, волосы с фиолетовым оттенком», — заявили в «Легион-Спас».

В момент исчезновения девушка была одета в черную юбку, черную футболку и черную джинсовку. На ногах были белые кроссовки с высокой подошвой. В одном из ушей школьницы была серьга в виде креста.

Фото: группа «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» во «ВКонтакте»

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В Челябинске родные и близкие разыскивают 16-летнюю школьницу Анастасию А. О пропаже подростка 27 мая сообщили волонтеры «Легион-Спас». «Анастасия А. 2006 года рождения 26 мая ушла из дома по адресу Солнечная, 12А. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, телосложение нормальное, волосы с фиолетовым оттенком», — заявили в «Легион-Спас». В момент исчезновения девушка была одета в черную юбку, черную футболку и черную джинсовку. На ногах были белые кроссовки с высокой подошвой. В одном из ушей школьницы была серьга в виде креста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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