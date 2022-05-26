26 мая 2022

В Тюмени выкинули на помойку форму московских футболистов. Они приехали на соревнования

© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Форму футболистов выкинули по ошибке персонала гостиницы Фото:

В Тюмени выкинули в мусор форму московской молодежной футбольной команды «Сатурн», приехавшей на соревнования в областную столицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение».

«Снаряжение футболистов, приехавших из Москвы в наш регион на соревнования, оказалось среди коммунальных отходов. Работник, отвечающий за уборку в гостинице, приняла оставленный для стирки пакет за мусор и выбросила форму», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТЭО.

К моменту, когда одежду начали искать, мусоровоз уже очистил контейнер и уехал на сортировку. Но футболисты успели сообщить о проблеме, поэтому технику там уже ждали. Отходы разгрузили в отдельной зоне и нашли в них пропажу. «Футбольная форма не пострадала. Правда нашлось не все, и кто-то из футболистов остался без гетр: удалось отыскать 19 шорт, 19 футболок и только 13 пар гольфов», — рассказали в ТЭО.

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В Тюмени выкинули в мусор форму московской молодежной футбольной команды «Сатурн», приехавшей на соревнования в областную столицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение». «Снаряжение футболистов, приехавших из Москвы в наш регион на соревнования, оказалось среди коммунальных отходов. Работник, отвечающий за уборку в гостинице, приняла оставленный для стирки пакет за мусор и выбросила форму», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТЭО. К моменту, когда одежду начали искать, мусоровоз уже очистил контейнер и уехал на сортировку. Но футболисты успели сообщить о проблеме, поэтому технику там уже ждали. Отходы разгрузили в отдельной зоне и нашли в них пропажу. «Футбольная форма не пострадала. Правда нашлось не все, и кто-то из футболистов остался без гетр: удалось отыскать 19 шорт, 19 футболок и только 13 пар гольфов», — рассказали в ТЭО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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