В Тюмени выкинули на помойку форму московских футболистов. Они приехали на соревнования

27 мая 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Форму футболистов выкинули по ошибке персонала гостиницы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени выкинули в мусор форму московской молодежной футбольной команды «Сатурн», приехавшей на соревнования в областную столицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение». «Снаряжение футболистов, приехавших из Москвы в наш регион на соревнования, оказалось среди коммунальных отходов. Работник, отвечающий за уборку в гостинице, приняла оставленный для стирки пакет за мусор и выбросила форму», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТЭО. К моменту, когда одежду начали искать, мусоровоз уже очистил контейнер и уехал на сортировку. Но футболисты успели сообщить о проблеме, поэтому технику там уже ждали. Отходы разгрузили в отдельной зоне и нашли в них пропажу. «Футбольная форма не пострадала. Правда нашлось не все, и кто-то из футболистов остался без гетр: удалось отыскать 19 шорт, 19 футболок и только 13 пар гольфов», — рассказали в ТЭО.

В Тюмени выкинули в мусор форму московской молодежной футбольной команды «Сатурн», приехавшей на соревнования в областную столицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение». «Снаряжение футболистов, приехавших из Москвы в наш регион на соревнования, оказалось среди коммунальных отходов. Работник, отвечающий за уборку в гостинице, приняла оставленный для стирки пакет за мусор и выбросила форму», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТЭО. К моменту, когда одежду начали искать, мусоровоз уже очистил контейнер и уехал на сортировку. Но футболисты успели сообщить о проблеме, поэтому технику там уже ждали. Отходы разгрузили в отдельной зоне и нашли в них пропажу. «Футбольная форма не пострадала. Правда нашлось не все, и кто-то из футболистов остался без гетр: удалось отыскать 19 шорт, 19 футболок и только 13 пар гольфов», — рассказали в ТЭО.