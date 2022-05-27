Врач Алексеева рассказала, какие лекарства нужно брать в отпуск

28 мая 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Россиянам необходимо подготовить дорожную аптечку перед отпуском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аптечке, которую россияне возьмут с собой в отпуск, должны находится перевязочные бинты, антисептики, стерильные салфетки, кровоостанавливающей пластырь, йод, жаропонижающие, антигистаминные, обезболивающие и антибактериальные препараты. Об этом URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Первое, обязательно должны быть перевязочные материалы. Те, которые нам понадобятся при травмах. Также антисептики. Например, можно взять автомобильную аптечку. Там представлены очень многие вещи, которые нужны. Стерильные салфетки, бинт. Можно кровоостанавливающий бинт, пластырь, специальные ножницы, зеленку или йод», — сказала Лариса Алексеева. «Второе, это жаропонижающие препараты. Никто не застрахован от повышения температуры. Даже если это не вирусная, не бактериальная температура, а связана с климатической зоной, то есть, с адаптацией человека в другом климате. В первые два дня может подниматься температура даже до 38 градусов», — добавила собеседница агентства. В отпуске может внезапно начаться аллергическая реакция, причем не только на пищу, заявила терапевт. «Нужны препараты противоаллергические, антигистаминные, так как аллергия может быть не только на какие-то продукты, но и на солнечное облучение — фотодерматозы. У вас в аптечке должны быть препараты первого поколения, потому что они при солнечных реакциях являются препаратами первой помощи», — отметила специалист. Алексеева подчеркнула, что важным элементом дорожной аптечки являются обезболивающие. «Обезболивающие препараты, это препараты каждого отдыхающего, потому что могут быть головные боли. Они могут быть на основе ибупрофена, могут и анальгетики. Лучше выбирать те препараты, к которым человек привык», — объяснила она. Также стоит взять с собой антибактериальные препараты на случай отравлений. «Стоит взять антибактериальные препараты для кишечника, ведь очень много кишечных инфекций. Препараты первой помощи при таком недомогании — это сорбенты. Они должны быть всегда. Это активированный уголь и различные сложные сорбенты», — подытожила терапевт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аптечке, которую россияне возьмут с собой в отпуск, должны находится перевязочные бинты, антисептики, стерильные салфетки, кровоостанавливающей пластырь, йод, жаропонижающие, антигистаминные, обезболивающие и антибактериальные препараты. Об этом URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Первое, обязательно должны быть перевязочные материалы. Те, которые нам понадобятся при травмах. Также антисептики. Например, можно взять автомобильную аптечку. Там представлены очень многие вещи, которые нужны. Стерильные салфетки, бинт. Можно кровоостанавливающий бинт, пластырь, специальные ножницы, зеленку или йод», — сказала Лариса Алексеева. «Второе, это жаропонижающие препараты. Никто не застрахован от повышения температуры. Даже если это не вирусная, не бактериальная температура, а связана с климатической зоной, то есть, с адаптацией человека в другом климате. В первые два дня может подниматься температура даже до 38 градусов», — добавила собеседница агентства. В отпуске может внезапно начаться аллергическая реакция, причем не только на пищу, заявила терапевт. «Нужны препараты противоаллергические, антигистаминные, так как аллергия может быть не только на какие-то продукты, но и на солнечное облучение — фотодерматозы. У вас в аптечке должны быть препараты первого поколения, потому что они при солнечных реакциях являются препаратами первой помощи», — отметила специалист. Алексеева подчеркнула, что важным элементом дорожной аптечки являются обезболивающие. «Обезболивающие препараты, это препараты каждого отдыхающего, потому что могут быть головные боли. Они могут быть на основе ибупрофена, могут и анальгетики. Лучше выбирать те препараты, к которым человек привык», — объяснила она. Также стоит взять с собой антибактериальные препараты на случай отравлений. «Стоит взять антибактериальные препараты для кишечника, ведь очень много кишечных инфекций. Препараты первой помощи при таком недомогании — это сорбенты. Они должны быть всегда. Это активированный уголь и различные сложные сорбенты», — подытожила терапевт.