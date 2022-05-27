«Единая Россия» планирует ослабить контроль за бизнесом

27 мая 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» предлагает поддержать предпринимателей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Партия «Единая Россия» собирается добиться упрощения механизмов контроля и снятия административных барьеров для предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы партии. Для развития этого направления и реализации положений народной программы в сфере предпринимательства разработан одноименный партпроект», — сообщается на сайте ЕР со ссылкой на слова председателя партии Дмитрия Медведева. По его словам, также есть заинтересованность в налаживании импортозамещения. «Единая Россия» обсудила экономическую интеграцию с Донбассом. По словам секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, нужно решить, как возвращать предпринимательскую активность. Он предложил рассмотреть создание особой экономической зоны в Донбассе и предоставлять налоговые льготы российским предпринимателям, открывающим филиалы в ЛНР и ДНР. Партия предлагает ввести отсрочку по исполнительным производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Также среди инициатив — введение моратория на штрафы и пени по просроченным платежам в пользу государства и освобождение предпринимателей от штрафа за нарушения, найденные в ходе проверок. «Помимо этого — не допускать выплат по погашению процентов и основного долга по еврооблигациям держателям из недружественных стран до полного осуществления таких выплат перед российскими держателями», — сказал гендиректор АО «Костромской завод автокомпонентов» Денис Шмигель. Также предлагается увеличить сумму докапитализации региональных фондов развития промышленности и региональных микрокредитных компаний, а также повысить предельную сумму доходов налогоплательщиков при упрощенной и временной системе налогообложения. «Для самозанятых „Единая Россия“ предлагает предусмотреть возможность на добровольной основе заключать соглашения о страховании с Фондом соцстрахования, что позволит им оформлять пособие по нетрудоспособности, больничный, декретные выплаты», — рассказал ответственный секретарь «Опоры России» по развитию института самозанятых Михаил Рыженков. «В Курганской области бизнес может получить возмещение до 50% затрат (до 60 млн рублей) на приобретение оборудования и техники по договору лизинга. Действующему бизнесу, самозанятым предоставляется поручительство на сумму до 50% от суммы кредита», — отметил секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. В России начинающих предпринимателей будут учить бизнес-психологии. Такое бесплатное обучение запустила российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщали URA.RU в пресс-службе учреждения. Курганская область «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» собирается добиться упрощения механизмов контроля и снятия административных барьеров для предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы партии. Для развития этого направления и реализации положений народной программы в сфере предпринимательства разработан одноименный партпроект», — сообщается на сайте ЕР со ссылкой на слова председателя партии Дмитрия Медведева. По его словам, также есть заинтересованность в налаживании импортозамещения. «Единая Россия» обсудила экономическую интеграцию с Донбассом. По словам секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, нужно решить, как возвращать предпринимательскую активность. Он предложил рассмотреть создание особой экономической зоны в Донбассе и предоставлять налоговые льготы российским предпринимателям, открывающим филиалы в ЛНР и ДНР. Партия предлагает ввести отсрочку по исполнительным производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Также среди инициатив — введение моратория на штрафы и пени по просроченным платежам в пользу государства и освобождение предпринимателей от штрафа за нарушения, найденные в ходе проверок. «Помимо этого — не допускать выплат по погашению процентов и основного долга по еврооблигациям держателям из недружественных стран до полного осуществления таких выплат перед российскими держателями», — сказал гендиректор АО «Костромской завод автокомпонентов» Денис Шмигель. Также предлагается увеличить сумму докапитализации региональных фондов развития промышленности и региональных микрокредитных компаний, а также повысить предельную сумму доходов налогоплательщиков при упрощенной и временной системе налогообложения. «Для самозанятых „Единая Россия“ предлагает предусмотреть возможность на добровольной основе заключать соглашения о страховании с Фондом соцстрахования, что позволит им оформлять пособие по нетрудоспособности, больничный, декретные выплаты», — рассказал ответственный секретарь «Опоры России» по развитию института самозанятых Михаил Рыженков. «В Курганской области бизнес может получить возмещение до 50% затрат (до 60 млн рублей) на приобретение оборудования и техники по договору лизинга. Действующему бизнесу, самозанятым предоставляется поручительство на сумму до 50% от суммы кредита», — отметил секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. В России начинающих предпринимателей будут учить бизнес-психологии. Такое бесплатное обучение запустила российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщали URA.RU в пресс-службе учреждения.