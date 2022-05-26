СК начал проверку из-за обрушения моста в Пермском крае

27 мая 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Водитель «КаМАЗа» сбил наземный пешеходный переход поднятым кузовом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения пешеходного моста на трассе Пермь — Екатеринбург. Водитель, пострадавший в ЧП, с травмами сейчас находится в больнице, сообщает telegram-канал СУ СК по Пермскому краю. «Следственными органами проводится процессуальная проверка по факту обрушения надземного пешеходного перехода и травмирования водителя грузового автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Утром 27 мая водитель грузового автомобиля «КаМАЗ» проезжал по трассе «Пермь — Екатеринбург» с поднятым кузовом, которым задел и снес наземный пешеходный переход. В результате конструкция упала на сам большегруз, причинив множественные травмы водителю. В МВД уже начали проверку. Ранее недалеко от этого места произошла подобная авария. Тогда погибли 2 человека.

Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения пешеходного моста на трассе Пермь — Екатеринбург. Водитель, пострадавший в ЧП, с травмами сейчас находится в больнице, сообщает telegram-канал СУ СК по Пермскому краю. «Следственными органами проводится процессуальная проверка по факту обрушения надземного пешеходного перехода и травмирования водителя грузового автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Утром 27 мая водитель грузового автомобиля «КаМАЗ» проезжал по трассе «Пермь — Екатеринбург» с поднятым кузовом, которым задел и снес наземный пешеходный переход. В результате конструкция упала на сам большегруз, причинив множественные травмы водителю. В МВД уже начали проверку. Ранее недалеко от этого места произошла подобная авария. Тогда погибли 2 человека.