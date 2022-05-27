На трассе «Пермь-Екатеринбург» на водителя КаМАЗа обвалился мост

Водитель задел мост поднятым кузовом
Рано утром 27 мая на 55-м километре трассы «Пермь-Екатеринбург» водитель автомобиля «КаМАЗ» задел поднятым кузовом наземный пешеходный переход. Переход обвалился, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Сегодня в 05.15 час по автодороге Пермь-Екатеринбург двигался автомобиль КаМАЗ с поднятым кузовом под управлением мужчины 1978 года рождения. На 55 км трассы водитель допустил повреждение конструкции наземного пешеходного перехода и его обрушение», — говорится в сообщении.
Среди пострадавших — водитель большегруза. Он находится в больнице с различными травмами. Полиция начала проверку. Аналогичный случай на этом же участке трассы случился в сентябре 2021 года. Тогда погибли два человека.
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