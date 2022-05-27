Из Екатеринбурга в Бодрум запустят рейсы без эконом-класса

Самолет рассчитан на 72 пассажиров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейшая российская чартерная авиакомпания AZUR Air с 1 июня откроет из Екатеринбурга направление на турецкий курорт Бодрум. Как сообщает ассоциация туроператоров России, рейсы будут выполняться в VIP-самолетах, в которых отсутствует эконом-класс.

«AZUR Air в летнем сезоне-2022 будет выполнять рейсы на турецкий курорт Бодрум на самолете Boeing 757-200 в специальной черной ливрее — Black Jet не только из Москвы, но также из Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и Минеральных Вод. Самолет рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса», — сообщается на сайте ассоциации.

С 26 мая авиакомпания также открыла направление Екатеринбург-Сочи, полеты по которым будут осуществляться дважды в неделю. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» с начала июня запустит рейсы в село Тамчи в Киргизии, расположенное на берегу озера Иссык-Куль. Самолеты будут летать из Домодедово, Жуковского, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.