В Челябинск приедет замглавы администрации президента и полпред

В семинаре примет участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В июне Челябинск посетит полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Они примут участие в семинаре по реализации Стратегии национальной политики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора области.

«В июне в Челябинске с участием полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева и замруководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова пройдет семинар-совещание. Будем обсуждать реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года», — заявил губернатор Алексей Текслер, передает пресс-служба.

На семинар также приедут главы субъектов УрФО. Губернатор попросил руководителей городов и районов принять личное участие в этом мероприятии.