26 мая 2022

В Челябинск приедет замглавы администрации президента и полпред

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Поездка полпреда Владимира Якушева и Алексея Текслера в районы пострадавшие от пожаров. Челябинск, якушев владимир
В семинаре примет участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев (фото из архива) Фото:

В июне Челябинск посетит полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Они примут участие в семинаре по реализации Стратегии национальной политики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора области.

«В июне в Челябинске с участием полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева и замруководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова пройдет семинар-совещание. Будем обсуждать реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года», — заявил губернатор Алексей Текслер, передает пресс-служба.

На семинар также приедут главы субъектов УрФО. Губернатор попросил руководителей городов и районов принять личное участие в этом мероприятии.

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В июне Челябинск посетит полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Они примут участие в семинаре по реализации Стратегии национальной политики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора области. «В июне в Челябинске с участием полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева и замруководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова пройдет семинар-совещание. Будем обсуждать реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года», — заявил губернатор Алексей Текслер, передает пресс-служба. На семинар также приедут главы субъектов УрФО. Губернатор попросил руководителей городов и районов принять личное участие в этом мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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