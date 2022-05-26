В Челябинск приедет замглавы администрации президента и полпред

В июне Челябинск посетит полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Они примут участие в семинаре по реализации Стратегии национальной политики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора области.
«В июне в Челябинске с участием полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева и замруководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова пройдет семинар-совещание. Будем обсуждать реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года», — заявил губернатор Алексей Текслер, передает пресс-служба.
На семинар также приедут главы субъектов УрФО. Губернатор попросил руководителей городов и районов принять личное участие в этом мероприятии.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий
В июне Челябинск посетит полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Они примут участие в семинаре по реализации Стратегии национальной политики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора области. «В июне в Челябинске с участием полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева и замруководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова пройдет семинар-совещание. Будем обсуждать реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года», — заявил губернатор Алексей Текслер, передает пресс-служба. На семинар также приедут главы субъектов УрФО. Губернатор попросил руководителей городов и районов принять личное участие в этом мероприятии.