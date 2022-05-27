Народная милиция ЛНР заблокировала ВСУ в Северодонецке

27 мая 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Силы ЛНР перекрыли все пути выхода из Северодонецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы Луганской народной республики вошли в Северодонецк и заблокировали все выходы из города. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют», — рассказал он РИА «Новости». Марочко добавил, что все попытки украинских военных выйти из города будут пресекаться. «Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», — заявил он. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. В ее цели входит денацификация и демилитаризация Украины и освобождение жителей Донецкой и Луганской народных областей, заявляли в Минобороны РФ.

Силы Луганской народной республики вошли в Северодонецк и заблокировали все выходы из города. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют», — рассказал он РИА «Новости». Марочко добавил, что все попытки украинских военных выйти из города будут пресекаться. «Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», — заявил он. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. В ее цели входит денацификация и демилитаризация Украины и освобождение жителей Донецкой и Луганской народных областей, заявляли в Минобороны РФ.