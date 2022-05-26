Тюменские власти хотят изменить закон ради беженцев

27 мая 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Беженцев хотят отправлять на учебу за счет бюджетных средств (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Власти Тюменской области хотят изменить региональное законодательство, чтобы дать возможность беженцам из Донбасса за счет бюджета получать дополнительное образование и стипендию. Такие данные содержит проект постановления, который сейчас находится на обсуждении, и есть в распоряжении URA.RU. «Предлагается предусмотреть возможность организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, постоянно проживающих на Украине, вынужденно покинувших ее территорию и прибывших в Тюменскую область в экстренном массовом порядке в 2022 году, не ранее 18 февраля», — говорится в проекте постановления регионального правительства. Документ есть в распоряжении URA.RU. В случае принятия поправок беженцы смогут бесплатно получить образование по направлениям от Центра занятости, где они должны быть зарегистрированы. Во время учебы им также будут платить стипендию. В настоящее время такое право есть у жителей Тюменской области. Обучение организуют для повышения компетенций соискателей, в том числе — с последующим предоставлением гарантированного рабочего места. Приоритет в этой работе отдается одиноким и многодетным родителям, родителям детей-инвалидов, инвалидам и тем, кто освобождается из мест лишения свободы. Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины начали массово прибывать в Россию после начала спецоперации. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В РФ беженцам предоставляют социальную и медицинскую помощь, помогают найти работу и селят во временное жилье.

Власти Тюменской области хотят изменить региональное законодательство, чтобы дать возможность беженцам из Донбасса за счет бюджета получать дополнительное образование и стипендию. Такие данные содержит проект постановления, который сейчас находится на обсуждении, и есть в распоряжении URA.RU. «Предлагается предусмотреть возможность организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, постоянно проживающих на Украине, вынужденно покинувших ее территорию и прибывших в Тюменскую область в экстренном массовом порядке в 2022 году, не ранее 18 февраля», — говорится в проекте постановления регионального правительства. Документ есть в распоряжении URA.RU. В случае принятия поправок беженцы смогут бесплатно получить образование по направлениям от Центра занятости, где они должны быть зарегистрированы. Во время учебы им также будут платить стипендию. В настоящее время такое право есть у жителей Тюменской области. Обучение организуют для повышения компетенций соискателей, в том числе — с последующим предоставлением гарантированного рабочего места. Приоритет в этой работе отдается одиноким и многодетным родителям, родителям детей-инвалидов, инвалидам и тем, кто освобождается из мест лишения свободы. Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины начали массово прибывать в Россию после начала спецоперации. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В РФ беженцам предоставляют социальную и медицинскую помощь, помогают найти работу и селят во временное жилье.