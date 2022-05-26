В ХМАО два мэра договорились об агломерации территорий

27 мая 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Югорские мэры начали объединять муниципалитеты в агломерации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Советского района Евгений Буренков и глава Югорска Алексей Харлов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках агломерации. Об этом сообщается в официальном паблике властей Югорска в социальной сети «ВКонтакте». Власти муниципалитетов считают, что соглашение о сотрудничестве позволит создать условия для развития территорий и реализовывать межмуниципальные проекты. «Речь не идет об объединении муниципалитетов, подписанное сегодня соглашение направлено, в первую очередь, на объединение сил в различных сферах. Мы можем изменить Югру к лучшему», — заявил глава Югорска. В качестве примера чиновники озвучили уже существующие проявления агломерации. Во время пандемии Югорская городская больница работала, как ковидный госпиталь для жителей Югорска и Советского района, а роддом Советского района принимал рожениц из Югорска. Сейчас одной из перспективных тем станет создание сети беговых и велодорожек из Югорска в город Советский. С такой просьбой в адрес властей обратились любители активного образа жизни. Ранее URA.RU сообщало о планах окружных властей по объединению муниципалитетов в агломерации. Речь шла о появлении в Югре восьми подобных территорий. Однако пока эта идея так и не была реализована.

Глава Советского района Евгений Буренков и глава Югорска Алексей Харлов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках агломерации. Об этом сообщается в официальном паблике властей Югорска в социальной сети «ВКонтакте». Власти муниципалитетов считают, что соглашение о сотрудничестве позволит создать условия для развития территорий и реализовывать межмуниципальные проекты. «Речь не идет об объединении муниципалитетов, подписанное сегодня соглашение направлено, в первую очередь, на объединение сил в различных сферах. Мы можем изменить Югру к лучшему», — заявил глава Югорска. В качестве примера чиновники озвучили уже существующие проявления агломерации. Во время пандемии Югорская городская больница работала, как ковидный госпиталь для жителей Югорска и Советского района, а роддом Советского района принимал рожениц из Югорска. Сейчас одной из перспективных тем станет создание сети беговых и велодорожек из Югорска в город Советский. С такой просьбой в адрес властей обратились любители активного образа жизни. Ранее URA.RU сообщало о планах окружных властей по объединению муниципалитетов в агломерации. Речь шла о появлении в Югре восьми подобных территорий. Однако пока эта идея так и не была реализована.