Невролог Евдокимов назвал причины подергивания глаза

Подергивания глаз зачастую возникают на почве истощения нервной системы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Человек может чувствовать тик глазного века при перенапряжении, истощении нервной системы, дефиците микроэлементов и при серьезных заболеваниях на генетическом уровне. Об этом URA.RU рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

«Самое первое — это перенапряжение. Бывает физическое перенапряжение, бывает эмоциональное. Нервная система находится в фазе истощения, и информация на мышцы передается неправильно. Либо истощаются сами мышечные ткани и работают неправильно и начинают возникать эти подергивания», — сказал Александр Евдокимов.

Также подергивания века могут случиться из-за нарушенного обмена кальция и магния в организме, подчеркнул специалист. «Второй вариант — возникновение дефицита микроэлементов. Нарушение кальций-магниевого обмена или какие-то тотальные нарушения обмена микроэлементов в организме могут быть проявлением таких подергиваний», — уточнил он.

«Третий вариант — это какие-то более серьезные заболевания, в том числе генетического уровня, самой нервной системы, когда у детей тики носят не временный, а постоянный характер. Они требуют серьезного медикаментозного лечения. Иногда безуспешно. Не всегда удается их скорректировать. У них тики генерализованные и они касаются не только глаз, а многих мышц лица и тела», — добавил собеседник агентства.

Для избавления от этого недуга зачастую человеку следует предоставить себе отдых, отметил Евдокимов. «Если это переутомление надо просто отдохнуть, избегать гаджетов, особенно перед сном. Спать подольше, чтобы успеть расслабиться. Подбирать продукты, в которых есть высокое содержание микроэлементов», — заключил эксперт.