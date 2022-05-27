Диетолог Дианова назвала 3 болезни из-за употребления майонеза

28 мая 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Майонез обладает высокой жирностью и калорийностью, что влияет на желчный пузырь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самыми частыми заболеваниями людей, часто употребляющими майонез, являются лишний вес, панкреатит и холецистит (воспаление желчного пузыря). Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Лишний вес, панкреатит, холецистит — это основная тройка, которые негативно реагируют на майонез. На фоне любых блюд, сдобренных майонезом, за счет большого количества жиров происходит расслабление пищевого канала и учащение приступов изжоги. Это основная группа заболеваний, которые на все это реагирует», — сказала Нурия Дианова. Как объяснила диетолог, майонез являются очень жирным продуктом. «В нем избыточное количество жира. В классическом майонезе порядка 60% жира. Это очень много на 100 грамм продукта. Безумно калорийная штука. И его кладут много и это основная особенность. Если его сравнить даже с 20%-ной сметаной, самой максимальной, то салат, заправленный сметаной, будет меньшей провокацией для поджелудочной железы и желчного пузыря. Они чувствительны к большому количеству жира в таких салатах», — уточнила собеседница агентства. Диетолог посоветовала делать выбор в пользу домашнего майонеза. «Я бы выбрала домашний. Несмотря на количество жира, ты его не сделаешь много, и он быстро уйдет. Это будет мимолетная история. Ты им побаловался, получил сливочный вкус и забыл», — подчеркнула Дианова. Также майонез можно постепенно заменять на сметану, заключила врач-гастроэнтеролог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми частыми заболеваниями людей, часто употребляющими майонез, являются лишний вес, панкреатит и холецистит (воспаление желчного пузыря). Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Лишний вес, панкреатит, холецистит — это основная тройка, которые негативно реагируют на майонез. На фоне любых блюд, сдобренных майонезом, за счет большого количества жиров происходит расслабление пищевого канала и учащение приступов изжоги. Это основная группа заболеваний, которые на все это реагирует», — сказала Нурия Дианова. Как объяснила диетолог, майонез являются очень жирным продуктом. «В нем избыточное количество жира. В классическом майонезе порядка 60% жира. Это очень много на 100 грамм продукта. Безумно калорийная штука. И его кладут много и это основная особенность. Если его сравнить даже с 20%-ной сметаной, самой максимальной, то салат, заправленный сметаной, будет меньшей провокацией для поджелудочной железы и желчного пузыря. Они чувствительны к большому количеству жира в таких салатах», — уточнила собеседница агентства. Диетолог посоветовала делать выбор в пользу домашнего майонеза. «Я бы выбрала домашний. Несмотря на количество жира, ты его не сделаешь много, и он быстро уйдет. Это будет мимолетная история. Ты им побаловался, получил сливочный вкус и забыл», — подчеркнула Дианова. Также майонез можно постепенно заменять на сметану, заключила врач-гастроэнтеролог.