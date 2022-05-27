В Свердловскую область приехало в два раза больше мигрантов

Свердловская область занимает пятое место в России по количеству мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С начала 2022 в Свердловскую область приехало более 80 тысяч иностранцев, что в 2,4 раза больше аналогичного периода в прошлом году. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Доля мигрантов к численности населения — 2,9%. Основная нагрузка (до 70%) по миграционным потокам приходится на Екатеринбург и города-спутники -Березовский, Сысерть и Заречный. Большинство из мигрантов прибывает на Средний Урал с целью осуществления трудовой деятельности», — рассказал Горелых.

Свердловская область занимает пятое место в России по числу лиц, состоящих на миграционном учете. Всего в регионе сейчас находятся 125 тысяч иностранных граждан. Лидерами по въезду являются граждане Таджикистана (48,6%), Узбекистана (30,3%) и Киргизии (10,3%).

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержало двоих мужчин, которые способствовали незаконному въезду мигрантов в Свердловскую область. Также агентство рассказывало о массовых задержаниях иностранных граждан в Екатеринбурге.