27 мая 2022

Украина обстреляла село Нехотеевка в Белгородской области. Есть пострадавшие

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В результате обстрела села Нехотеевка повреждены восемь строений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Село Нехотеевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал, также повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередач», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела один мужчина получил осколочное ранение в голень. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Это не первый обстрел территорий РФ Вооруженными силами Украины. Ранее ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. 21 мая губернатор Курской области сообщал об обстрелах поселка Теткино. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.

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Село Нехотеевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал, также повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередач», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела один мужчина получил осколочное ранение в голень. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Это не первый обстрел территорий РФ Вооруженными силами Украины. Ранее ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. 21 мая губернатор Курской области сообщал об обстрелах поселка Теткино. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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