Украина обстреляла село Нехотеевка в Белгородской области. Есть пострадавшие

28 мая 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

В результате обстрела села Нехотеевка повреждены восемь строений Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Село Нехотеевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал, также повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередач», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела один мужчина получил осколочное ранение в голень. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Это не первый обстрел территорий РФ Вооруженными силами Украины. Ранее ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. 21 мая губернатор Курской области сообщал об обстрелах поселка Теткино. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.

Село Нехотеевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал, также повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередач», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате обстрела один мужчина получил осколочное ранение в голень. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Это не первый обстрел территорий РФ Вооруженными силами Украины. Ранее ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. 21 мая губернатор Курской области сообщал об обстрелах поселка Теткино. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.