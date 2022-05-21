Губернатор Курской области заявил о новых обстрелах с Украины

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
ВСУ вновь нанесли удары по Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина снова нанесла удары по населенным пунктам в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Теткино и в близлежащих населенных пунктах снова обстрел со стороны Украины. Детальней проинформирую позже», — сказал Старовойт в своем telegram-канале.

За последние дни это третий обстрел населенных пунктов в Курской области со стороны Украина. 20 мая ВСУ нанесли удары из минометов по селам Дроновка и Алексеевка Глушковского района. Также утром 19 мая Украина обстреляла поселок Теткино. В результате погиб один человек.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.

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Украина снова нанесла удары по населенным пунктам в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. «В Теткино и в близлежащих населенных пунктах снова обстрел со стороны Украины. Детальней проинформирую позже», — сказал Старовойт в своем telegram-канале. За последние дни это третий обстрел населенных пунктов в Курской области со стороны Украина. 20 мая ВСУ нанесли удары из минометов по селам Дроновка и Алексеевка Глушковского района. Также утром 19 мая Украина обстреляла поселок Теткино. В результате погиб один человек. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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