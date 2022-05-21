Губернатор Курской области заявил о новых обстрелах с Украины

ВСУ вновь нанесли удары по Курской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина снова нанесла удары по населенным пунктам в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
«В Теткино и в близлежащих населенных пунктах снова обстрел со стороны Украины. Детальней проинформирую позже», — сказал Старовойт в своем telegram-канале.
За последние дни это третий обстрел населенных пунктов в Курской области со стороны Украина. 20 мая ВСУ нанесли удары из минометов по селам Дроновка и Алексеевка Глушковского района. Также утром 19 мая Украина обстреляла поселок Теткино. В результате погиб один человек.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс.
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