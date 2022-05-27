27 мая 2022

МО: «Правый сектор»* открыто призывает к геноциду русских в ДНР

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Мариуполь. Украина, ополчение, последствия, мариуполь, война, днр, разрушения, обстрел, народная милиция
Мизинцев рассказал, что националисты также отбирают у мирных граждан и присваивают себе деньги и автомобили Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Националисты из «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) открыто призывают к геноциду русского и греческого населения на территории ДНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации „Правый сектор“ открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры», — сообщается в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

Также сообщается, что боевики подвергают мирных граждан физическому насилию, изымают деньги и личные автомобили, говоря, что это якобы для нужд территориальной обороны. Несмотря на эти трудности, по сообщению МО, из опасных республик Донбасса и Украины на территорию РФ эвакуированы с начала спецоперации 1502055 человек, из которых 247458 — дети.

Россия проводит спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду киевского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также РФ проводит денацификацию и демилитаризацию Украины.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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Националисты из «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) открыто призывают к геноциду русского и греческого населения на территории ДНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации „Правый сектор“ открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры», — сообщается в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. Также сообщается, что боевики подвергают мирных граждан физическому насилию, изымают деньги и личные автомобили, говоря, что это якобы для нужд территориальной обороны. Несмотря на эти трудности, по сообщению МО, из опасных республик Донбасса и Украины на территорию РФ эвакуированы с начала спецоперации 1502055 человек, из которых 247458 — дети. Россия проводит спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду киевского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, также РФ проводит денацификацию и демилитаризацию Украины. *Запрещенная в России экстремистская организация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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