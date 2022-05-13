В Сургуте иномарка сбила подростка на пешеходном переходе

Ребенка передали в руки медиков Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) на пешеходном переходе по адресу 30 лет Победы, 54а сбили подростка. Автомобиль ехал со стороны улицы Каролинского, за рулем была женщина.

«Ребенок мог получить травмы. Его передали в руки медиков скорой помощи», — сообщает «Сургутинформтв».

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. Оперативно получить комментарий в ведомстве не удалось, в дежурной части сказали позвонить в рабочий день.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске произошло ДТП. Три человека были госпитализированы.