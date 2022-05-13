13 мая 2022
12 мая 2022

В Сургуте иномарка сбила подростка на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, пешеходный переход, детская безопасность, ребенок на дороге
Ребенка передали в руки медиков Фото:

В Сургуте (ХМАО) на пешеходном переходе по адресу 30 лет Победы, 54а сбили подростка. Автомобиль ехал со стороны улицы Каролинского, за рулем была женщина.

«Ребенок мог получить травмы. Его передали в руки медиков скорой помощи», — сообщает «Сургутинформтв».

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. Оперативно получить комментарий в ведомстве не удалось, в дежурной части сказали позвонить в рабочий день.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске произошло ДТП. Три человека были госпитализированы.

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В Сургуте (ХМАО) на пешеходном переходе по адресу 30 лет Победы, 54а сбили подростка. Автомобиль ехал со стороны улицы Каролинского, за рулем была женщина. «Ребенок мог получить травмы. Его передали в руки медиков скорой помощи», — сообщает «Сургутинформтв». Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. Оперативно получить комментарий в ведомстве не удалось, в дежурной части сказали позвонить в рабочий день. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске произошло ДТП. Три человека были госпитализированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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