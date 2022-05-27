В Екатеринбурге оконная створка упала с многоэтажки на автомобиль. Видео

28 мая 2022 в 02:51 Размер текста - 17 +

Под окнами прохожих не было, оконная створка попала на автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из квартиры многоэтажного жилого дома в Екатеринбурге в районе Академический выпала оконная створка. В этот момент прохожих под окнами не было, конструкция упала на автомобиль. Об этом сообщила УК Академический в соцсети «ВКонтакте». «Собственники должны следить за этим самостоятельно: ограждения, козырьки и навесы на балконе — личное имущество. По счастливой случайности, под окнами в этот момент никто не проходил и обошлось без пострадавших», — рассказали в управляющей компании. Инцидент произошел по адресу ул Вильгельма де Генина 33. В УК сообщили, что конструкции со временем становятся не устойчивыми из-за расшатывания фиксатора створки. Ранее URA.RU сообщало о жалобе екатеринбуржцев на рабочих, которые выбрасывают мешки с мусором с крыши многоэтажки.

Из квартиры многоэтажного жилого дома в Екатеринбурге в районе Академический выпала оконная створка. В этот момент прохожих под окнами не было, конструкция упала на автомобиль. Об этом сообщила УК Академический в соцсети «ВКонтакте». «Собственники должны следить за этим самостоятельно: ограждения, козырьки и навесы на балконе — личное имущество. По счастливой случайности, под окнами в этот момент никто не проходил и обошлось без пострадавших», — рассказали в управляющей компании. Инцидент произошел по адресу ул Вильгельма де Генина 33. В УК сообщили, что конструкции со временем становятся не устойчивыми из-за расшатывания фиксатора створки. Ранее URA.RU сообщало о жалобе екатеринбуржцев на рабочих, которые выбрасывают мешки с мусором с крыши многоэтажки.