27 мая 2022

В Екатеринбурге оконная створка упала с многоэтажки на автомобиль. Видео

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Общественные слушания по проекту застройки 3 и 4 квартала микрорайона Академический. Екатеринбург, автомобили, тротуар, академический район, парковка на обочине
Под окнами прохожих не было, оконная створка попала на автомобиль Фото:

Из квартиры многоэтажного жилого дома в Екатеринбурге в районе Академический выпала оконная створка. В этот момент прохожих под окнами не было, конструкция упала на автомобиль. Об этом сообщила УК Академический в соцсети «ВКонтакте».

«Собственники должны следить за этим самостоятельно: ограждения, козырьки и навесы на балконе — личное имущество. По счастливой случайности, под окнами в этот момент никто не проходил и обошлось без пострадавших», — рассказали в управляющей компании.

Инцидент произошел по адресу ул Вильгельма де Генина 33. В УК сообщили, что конструкции со временем становятся не устойчивыми из-за расшатывания фиксатора створки. Ранее URA.RU сообщало о жалобе екатеринбуржцев на рабочих, которые выбрасывают мешки с мусором с крыши многоэтажки.

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Из квартиры многоэтажного жилого дома в Екатеринбурге в районе Академический выпала оконная створка. В этот момент прохожих под окнами не было, конструкция упала на автомобиль. Об этом сообщила УК Академический в соцсети «ВКонтакте». «Собственники должны следить за этим самостоятельно: ограждения, козырьки и навесы на балконе — личное имущество. По счастливой случайности, под окнами в этот момент никто не проходил и обошлось без пострадавших», — рассказали в управляющей компании. Инцидент произошел по адресу ул Вильгельма де Генина 33. В УК сообщили, что конструкции со временем становятся не устойчивыми из-за расшатывания фиксатора створки. Ранее URA.RU сообщало о жалобе екатеринбуржцев на рабочих, которые выбрасывают мешки с мусором с крыши многоэтажки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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