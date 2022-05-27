27 мая 2022
26 мая 2022

Курганский депутат Госдумы попросил запретить вывоз красной икры

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган , лисовский сергей
Курганский депутат ГД внес законопроект об ограничении вывоза красной икры Фото:

Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский вместе со своими коллегами выступил автором законопроекта, который должен ограничить вывоз красной икры с Дальнего Востока. Об этом написали «Ведомости».

«Россиянам могут запретить вывозить камчатскую красную икру с территории края весом свыше 10 кг, изготовленную непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолета. Проект федерального закона, предусматривающий такой эксперимент со дня его вступления в силу до 1 августа 2025 г., подготовила группа депутатов Госдумы», — пишет издание со ссылкой на Лисовского. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам надеется, что документ успеют рассмотреть и принять в весеннюю сессию.

По мнению авторов законопроекта, среди которых и курганский депутат, пассажиры авиарейсов вывозят около 500 тонн икры в год. Чаще всего, это нелегальная продукция, которая не имеет никаких подтверждающих ее безопасность документов.

Запрет распространится на красную икру без заводской упаковки. Следить за соблюдением норм придется работникам аэропорта Камчатки. В 2019 году похожие ограничения ввели на вывоз красной икры частным автотранспортом.

Ранее URA.RU сообщало, что Лисовский рассказал о зависимости молочной отрасли от импорта. Также депутат объяснил причины подорожания хлеба.

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Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский вместе со своими коллегами выступил автором законопроекта, который должен ограничить вывоз красной икры с Дальнего Востока. Об этом написали «Ведомости». «Россиянам могут запретить вывозить камчатскую красную икру с территории края весом свыше 10 кг, изготовленную непромышленным способом, в ручной клади или багаже самолета. Проект федерального закона, предусматривающий такой эксперимент со дня его вступления в силу до 1 августа 2025 г., подготовила группа депутатов Госдумы», — пишет издание со ссылкой на Лисовского. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам надеется, что документ успеют рассмотреть и принять в весеннюю сессию. По мнению авторов законопроекта, среди которых и курганский депутат, пассажиры авиарейсов вывозят около 500 тонн икры в год. Чаще всего, это нелегальная продукция, которая не имеет никаких подтверждающих ее безопасность документов. Запрет распространится на красную икру без заводской упаковки. Следить за соблюдением норм придется работникам аэропорта Камчатки. В 2019 году похожие ограничения ввели на вывоз красной икры частным автотранспортом. Ранее URA.RU сообщало, что Лисовский рассказал о зависимости молочной отрасли от импорта. Также депутат объяснил причины подорожания хлеба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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