Депутат Лисовский рассказал, почему хлеб будет дорожать

Депутат ГД Лисовский объяснил, почему дорожает хлеб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский одной из причин подорожания хлеба назвал непроработанную программу поддержки государством его производителей. Существующие меры поддержки доходят до хлебопеков лишь в малой доле. Об этом парламентарий рассказал в ходе онлайн-конференции в пресс-центре «Московского комсомольца».

«Правительство выделило 242 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства дополнительно в марте 2022 года. Аграрии из этой суммы получат всего 20%, а 173 млрд уйдет банкам на „виртуальную базовую ставку“, которую утверждает ЦБ. Получается, что мы не крестьянам помогаем, а только поддерживаем банки», — описывает маршрутизацию расходов средств поддержки политик. Также Лисовский заявил, что большинство хлебопеков отказываются от участия в программе госпомощи из-за перегруженной бюрократизации оформления.

Помимо большого пакета документов, параллельно к программам поддержки стараются ввести фиксацию отпускных цен. Это, по мнению Лисовского, приведет к уходу с полок магазинов недорогих сортов хлеба и постепенному подорожанию продукции.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Лисовский объяснил, почему может упасть производство зерна. Также политик посоветовал не покупать хлеб в супермаркетах.