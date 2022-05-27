Трамп упрекнул Байдена миллиардной помощью Украине

28 мая 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Трамп призвал защитить детей в США, припомнив миллиардную помощь Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если американское правительство нашло 40 миллиардов долларов на военную помощь Украине, то власти обязаны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне. «Это не вопрос денег, это вопрос желания. Если у США нашлись 40 миллиардов для того, чтобы отправить их Украине, мы должны быть готовы сделать все необходимое для защиты наших детей здесь, на родине», — сказал Трамп. Информацию передает РИА «Новости». 24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых, передает RT. При этом ранее действующий президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Это не первый случай спонсирования ВСУ в ходе спецоперации РФ по защите республик Донбасса. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. США заявили, что потратили все деньги, выделенные для поддержки Украины.

Если американское правительство нашло 40 миллиардов долларов на военную помощь Украине, то власти обязаны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне. «Это не вопрос денег, это вопрос желания. Если у США нашлись 40 миллиардов для того, чтобы отправить их Украине, мы должны быть готовы сделать все необходимое для защиты наших детей здесь, на родине», — сказал Трамп. Информацию передает РИА «Новости». 24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых, передает RT. При этом ранее действующий президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Это не первый случай спонсирования ВСУ в ходе спецоперации РФ по защите республик Донбасса. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. США заявили, что потратили все деньги, выделенные для поддержки Украины.