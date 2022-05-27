Трамп упрекнул Байдена миллиардной помощью Украине

Если американское правительство нашло 40 миллиардов долларов на военную помощь Украине, то власти обязаны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне.
«Это не вопрос денег, это вопрос желания. Если у США нашлись 40 миллиардов для того, чтобы отправить их Украине, мы должны быть готовы сделать все необходимое для защиты наших детей здесь, на родине», — сказал Трамп. Информацию передает РИА «Новости».
24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых, передает RT. При этом ранее действующий президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Это не первый случай спонсирования ВСУ в ходе спецоперации РФ по защите республик Донбасса. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. США заявили, что потратили все деньги, выделенные для поддержки Украины.
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Если американское правительство нашло 40 миллиардов долларов на военную помощь Украине, то власти обязаны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне. «Это не вопрос денег, это вопрос желания. Если у США нашлись 40 миллиардов для того, чтобы отправить их Украине, мы должны быть готовы сделать все необходимое для защиты наших детей здесь, на родине», — сказал Трамп. Информацию передает РИА «Новости». 24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и двое взрослых, передает RT. При этом ранее действующий президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Это не первый случай спонсирования ВСУ в ходе спецоперации РФ по защите республик Донбасса. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. США заявили, что потратили все деньги, выделенные для поддержки Украины.