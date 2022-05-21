Байден выделил Украине 40 млрд долларов

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, байден джо, шольц олаф
Байден подписал закон о дополнительных выплатах Украине Фото:

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша. Информация приведена на сайте Белого дома.

«Президент подписал „Закон о дополнительных ассигнованиях в Украине на 2022 год“. Он предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию на Украине и оказания помощи ей», — говорится в сообщении.

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Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша. Информация приведена на сайте Белого дома. «Президент подписал „Закон о дополнительных ассигнованиях в Украине на 2022 год“. Он предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию на Украине и оказания помощи ей», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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