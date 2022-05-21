Байден выделил Украине 40 млрд долларов

Байден подписал закон о дополнительных выплатах Украине
Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша. Информация приведена на сайте Белого дома.
«Президент подписал „Закон о дополнительных ассигнованиях в Украине на 2022 год“. Он предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию на Украине и оказания помощи ей», — говорится в сообщении.
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