Reuters: Байден передаст Украине вооружение на 100 млн долларов

19 мая 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

США планируют выделить Украине еще больше боеприпасов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. «Байден может подписать договор о военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов уже в четверг. Включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и радары для противодействия артиллерийским батареям», — пишет Reuters. Это оружие станет последней серией передач Украине за последнее время, уточняет издание. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Страны Запада, в том числе США отправляют Украине оружие и деньги. Ранее стало известно, что в США заканчиваются средства на помощь Украине. В Белом доме заявили, что осталось 250 миллионов из 3,5 млрд долларов, которые выделяли на эти цели. При этом палата представителей Конгресса собирается обсудить передачу Украине 40 млрд долларов. Конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин назвала это «отмыванием денег».

Президент США Джо Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. «Байден может подписать договор о военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов уже в четверг. Включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и радары для противодействия артиллерийским батареям», — пишет Reuters. Это оружие станет последней серией передач Украине за последнее время, уточняет издание. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Страны Запада, в том числе США отправляют Украине оружие и деньги. Ранее стало известно, что в США заканчиваются средства на помощь Украине. В Белом доме заявили, что осталось 250 миллионов из 3,5 млрд долларов, которые выделяли на эти цели. При этом палата представителей Конгресса собирается обсудить передачу Украине 40 млрд долларов. Конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин назвала это «отмыванием денег».