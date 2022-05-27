В ЯНАО посчитают диких животных

Ученые ЯНАО посчитают норок, выдр, овцебыков и медведей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе проведут учет околоводных пушных животных — выдры и норки. Об этом сообщает департамент природных ресурсов региона.

«Мониторинг запланирован в Приуральском районе. В дальнейшем опыт распространят на в Надымский, Шурышкарский, Пуровский и Красносельскупский районы», — уточнили в департаменте.

Кроме того, ученые проведут авиаучет численности песца и тундроянной куропатки в Тазовском районе. Также планируется посчитать овцебыков и бурых медведей. Мониторинг позволяет вовремя предпринять меры по сохранению исчезающих видов животных.

Ранее URA.RU рассказывал о нескольких случаях появления медведей в поселениях ЯНАО. Так, Медведица с тремя медвежатами рылись в мусорном контейнере. Житель Ноябрьска на утренней прогулке увидел двух медведей.