27 мая 2022
26 мая 2022

В ЯНАО посчитают диких животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Выдры в зоопарке. Челябинск, зоопарк, выдры
Ученые ЯНАО посчитают норок, выдр, овцебыков и медведей Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе проведут учет околоводных пушных животных — выдры и норки. Об этом сообщает департамент природных ресурсов региона.

«Мониторинг запланирован в Приуральском районе. В дальнейшем опыт распространят на в Надымский, Шурышкарский, Пуровский и Красносельскупский районы», — уточнили в департаменте.

Кроме того, ученые проведут авиаучет численности песца и тундроянной куропатки в Тазовском районе. Также планируется посчитать овцебыков и бурых медведей. Мониторинг позволяет вовремя предпринять меры по сохранению исчезающих видов животных.

Ранее URA.RU рассказывал о нескольких случаях появления медведей в поселениях ЯНАО. Так, Медведица с тремя медвежатами рылись в мусорном контейнере. Житель Ноябрьска на утренней прогулке увидел двух медведей.

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В Ямало-Ненецком автономном округе проведут учет околоводных пушных животных — выдры и норки. Об этом сообщает департамент природных ресурсов региона. «Мониторинг запланирован в Приуральском районе. В дальнейшем опыт распространят на в Надымский, Шурышкарский, Пуровский и Красносельскупский районы», — уточнили в департаменте. Кроме того, ученые проведут авиаучет численности песца и тундроянной куропатки в Тазовском районе. Также планируется посчитать овцебыков и бурых медведей. Мониторинг позволяет вовремя предпринять меры по сохранению исчезающих видов животных. Ранее URA.RU рассказывал о нескольких случаях появления медведей в поселениях ЯНАО. Так, Медведица с тремя медвежатами рылись в мусорном контейнере. Житель Ноябрьска на утренней прогулке увидел двух медведей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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