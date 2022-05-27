В Магнитогорске в техническом водоеме ищут тело подростка

Спасатели два дня ищут тело мальчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске ищут тело утонувшего подростка. Об этом сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области (ПСС). 15-летний школьник пропал во время купания 27 мая.

«На техническом водоеме в районе ТЭЦ во время купания один подростков заметил, как во время купания пропал из виду их товарищ. Дети позвонили взрослым», — говорится в сообщении ПСС.

Трагическое ЧП произошло в запрещенном для купания месте. На данном водоеме очень сильное течение. Дно захламлено сваями, арматурой и другим техническим мусором. Поиск 27 мая результатов не дал. 28 мая поиски продолжились.