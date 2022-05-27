27 мая 2022

В Магнитогорске в техническом водоеме ищут тело подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка спасателей на льду и вручение новой техники. Челябинск, прорубь, спасатели, водолаз, майна
Спасатели два дня ищут тело мальчика Фото:

В Магнитогорске ищут тело утонувшего подростка. Об этом сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области (ПСС). 15-летний школьник пропал во время купания 27 мая.

«На техническом водоеме в районе ТЭЦ во время купания один подростков заметил, как во время купания пропал из виду их товарищ. Дети позвонили взрослым», — говорится в сообщении ПСС.

Трагическое ЧП произошло в запрещенном для купания месте. На данном водоеме очень сильное течение. Дно захламлено сваями, арматурой и другим техническим мусором. Поиск 27 мая результатов не дал. 28 мая поиски продолжились.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
В Магнитогорске ищут тело утонувшего подростка. Об этом сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области (ПСС). 15-летний школьник пропал во время купания 27 мая. «На техническом водоеме в районе ТЭЦ во время купания один подростков заметил, как во время купания пропал из виду их товарищ. Дети позвонили взрослым», — говорится в сообщении ПСС. Трагическое ЧП произошло в запрещенном для купания месте. На данном водоеме очень сильное течение. Дно захламлено сваями, арматурой и другим техническим мусором. Поиск 27 мая результатов не дал. 28 мая поиски продолжились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...