Клещи покусали сотни жителей Ханты-Мансийска

260 жителей столицы ХМАО пострадали от клещей
260 жителей Ханты-Мансийска обратились окружную клиническую больницу из-за укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения на официальном сайте.
«Среди пострадавших от клещей вакцинированы лишь 77 человек. Из 260 укушенных 38 дети», — уточнили в ОКБ Ханты-Мансийска.
Врачи обследовали 219 насекомых. По результатам исследований 2 клеща — переносчики клещевого энцефалита, 71 — переносчики лайм-боррелиоза, 10 насекомых заражены эрлихиозом.
Ранее URA.RU рассказывало о десятках жителей ХМАО, укушенных клещами. Больше всего человек пострадало в Кондинском районе.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событийПодписаться