27 мая 2022
26 мая 2022

Клещи покусали сотни жителей Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
260 жителей столицы ХМАО пострадали от клещей Фото:

260 жителей Ханты-Мансийска обратились окружную клиническую больницу из-за укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения на официальном сайте.

«Среди пострадавших от клещей вакцинированы лишь 77 человек. Из 260 укушенных 38 дети», — уточнили в ОКБ Ханты-Мансийска.

Врачи обследовали 219 насекомых. По результатам исследований 2 клеща — переносчики клещевого энцефалита, 71 — переносчики лайм-боррелиоза, 10 насекомых заражены эрлихиозом.

Ранее URA.RU рассказывало о десятках жителей ХМАО, укушенных клещами. Больше всего человек пострадало в Кондинском районе.

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260 жителей Ханты-Мансийска обратились окружную клиническую больницу из-за укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения на официальном сайте. «Среди пострадавших от клещей вакцинированы лишь 77 человек. Из 260 укушенных 38 дети», — уточнили в ОКБ Ханты-Мансийска. Врачи обследовали 219 насекомых. По результатам исследований 2 клеща — переносчики клещевого энцефалита, 71 — переносчики лайм-боррелиоза, 10 насекомых заражены эрлихиозом. Ранее URA.RU рассказывало о десятках жителей ХМАО, укушенных клещами. Больше всего человек пострадало в Кондинском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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