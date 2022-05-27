Жителей Пермского края предупредили о новых запретах

Особый противопожарный режим действует на трех территориях Пермского края
В Пермском крае введен запрет на посещение лесных массивов и разжигание костров, применение жаровен и мангалов. Ограничения касаются трех территорий региона, передают специалисты МЧС. Причина — повышение пожарной опасности.
«Он [особый противопожарный режим] установлен в Гамовском сельском поселении, Березниковском и Кудымкарском городских округах решением местных властей», — сообщает «АиФ-Прикамье» на сайте со ссылкой на региональное отделение министерства.
Штраф за нарушение особого режима составит для физических лиц до 4 тысяч рублей. Для должностных — до 30 тысяч. Юридические лица будут оштрафованы на сумму до 400 тысяч рублей.
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