27 мая 2022

Жителей Пермского края предупредили о новых запретах

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Особый противопожарный режим действует на трех территориях Пермского края Фото:

В Пермском крае введен запрет на посещение лесных массивов и разжигание костров, применение жаровен и мангалов. Ограничения касаются трех территорий региона, передают специалисты МЧС. Причина — повышение пожарной опасности.

«Он [особый противопожарный режим] установлен в Гамовском сельском поселении, Березниковском и Кудымкарском городских округах решением местных властей», — сообщает «АиФ-Прикамье» на сайте со ссылкой на региональное отделение министерства.

Штраф за нарушение особого режима составит для физических лиц до 4 тысяч рублей. Для должностных — до 30 тысяч. Юридические лица будут оштрафованы на сумму до 400 тысяч рублей.

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В Пермском крае введен запрет на посещение лесных массивов и разжигание костров, применение жаровен и мангалов. Ограничения касаются трех территорий региона, передают специалисты МЧС. Причина — повышение пожарной опасности. «Он [особый противопожарный режим] установлен в Гамовском сельском поселении, Березниковском и Кудымкарском городских округах решением местных властей», — сообщает «АиФ-Прикамье» на сайте со ссылкой на региональное отделение министерства. Штраф за нарушение особого режима составит для физических лиц до 4 тысяч рублей. Для должностных — до 30 тысяч. Юридические лица будут оштрафованы на сумму до 400 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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