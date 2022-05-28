Россияне будут по-новому узнавать о положенных выплатах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Оповещение россиян о положенных выплатах будет производиться автоматически Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, благодаря которому будет автоматически производиться поиск и информирование граждан о положенных им выплатах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно данному закону, сведения о гражданах, нуждающихся в соцподдержке, будут автоматически передаваться через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Через эту систему органы власти будут получать доступ к уже оказываемым мерам поддержки, а также сведениям о доходах, страховых взносах, имуществе и транспорте.

С 2022 года в России изменилась система начисления социальных выплат. Теперь они производятся в беззаявительном порядке — автоматически в электронном виде.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU
Подписаться
Президент России Владимир Путин подписал закон, благодаря которому будет автоматически производиться поиск и информирование граждан о положенных им выплатах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно данному закону, сведения о гражданах, нуждающихся в соцподдержке, будут автоматически передаваться через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Через эту систему органы власти будут получать доступ к уже оказываемым мерам поддержки, а также сведениям о доходах, страховых взносах, имуществе и транспорте. С 2022 года в России изменилась система начисления социальных выплат. Теперь они производятся в беззаявительном порядке — автоматически в электронном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...