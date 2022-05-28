Россияне будут по-новому узнавать о положенных выплатах

Оповещение россиян о положенных выплатах будет производиться автоматически Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, благодаря которому будет автоматически производиться поиск и информирование граждан о положенных им выплатах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно данному закону, сведения о гражданах, нуждающихся в соцподдержке, будут автоматически передаваться через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Через эту систему органы власти будут получать доступ к уже оказываемым мерам поддержки, а также сведениям о доходах, страховых взносах, имуществе и транспорте.

С 2022 года в России изменилась система начисления социальных выплат. Теперь они производятся в беззаявительном порядке — автоматически в электронном виде.