Украинские военные оставили запрещенные снаряды в Мариуполе. Видео

28 мая 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Мины могли сдетонировать, находясь в коробках на улице, сказал Андрей Кошкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе возле бывшего училища обнаружили боеприпасы ВСУ, среди которых были минометные фосфорные снаряды, запрещенные Женевской конвенцией. Об этом URA.RU сообщили волонтеры, которые доставили местным жителям гуманитарную помощь. «Это запрещенные фосфорные снаряды. Их оставили ВСУ. Их нашли возле бывшего училища», — сообщили волонтеры. По их словам, скоро займутся вывозом данных снарядов. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, изучив видео с места событий, поделился с агентством мнением, что среди боеприпасов действительно могут быть запрещенные. «Они все что угодно используют, фосфорные, в том числе. Другое дело, что они этого не признают. Поэтому и применяют. Вполне возможно, что там есть и фосфорные. Они считают, что раз против нас, то можно применять. К сожалению, это так», — подчеркнул специалист. Полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин уточнил в беседе с URA.RU, что снаряды на видео разные. «Очень сложно идентифицировать все. Там может быть что угодно. Я могу сказать, что 120 мм мины. Предварительно осколочно-фугасные. Они опасны. Взрывчатое вещество может сдетонировать. Они еще и летать начнут или гореть», — объяснил эксперт. По его словам, главная проблема в том, что их оставили на улице. «Когда такие ящики хранятся на складе, при входе нужно отдать все зажигательные средства и все металлическое, чтобы не было искры. А при таком хранении гранату брось, и все взлетит. Они же специально могли их так оставлять», — добавил Кошкин. Полковник запаса отметил, что на снарядах указаны разные партии и разные годы, что может говорить о том, что их завозили на территорию Мариуполя годами. Ранее военные вооруженных сил Украины уже использовали подобное оружие. О массовое применении боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель, сообщали в Минобороны. Сам фосфор является веществом ядовитым. Такие снаряды способны вызывать поражение костей и костного мозга. В зоне поражения, человек может получить смертельные ожоги. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России многократно заявлял, что это вынужденное решение. По его словам, цель российских военных денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мариуполе возле бывшего училища обнаружили боеприпасы ВСУ, среди которых были минометные фосфорные снаряды, запрещенные Женевской конвенцией. Об этом URA.RU сообщили волонтеры, которые доставили местным жителям гуманитарную помощь. «Это запрещенные фосфорные снаряды. Их оставили ВСУ. Их нашли возле бывшего училища», — сообщили волонтеры. По их словам, скоро займутся вывозом данных снарядов. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, изучив видео с места событий, поделился с агентством мнением, что среди боеприпасов действительно могут быть запрещенные. «Они все что угодно используют, фосфорные, в том числе. Другое дело, что они этого не признают. Поэтому и применяют. Вполне возможно, что там есть и фосфорные. Они считают, что раз против нас, то можно применять. К сожалению, это так», — подчеркнул специалист. Полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин уточнил в беседе с URA.RU, что снаряды на видео разные. «Очень сложно идентифицировать все. Там может быть что угодно. Я могу сказать, что 120 мм мины. Предварительно осколочно-фугасные. Они опасны. Взрывчатое вещество может сдетонировать. Они еще и летать начнут или гореть», — объяснил эксперт. По его словам, главная проблема в том, что их оставили на улице. «Когда такие ящики хранятся на складе, при входе нужно отдать все зажигательные средства и все металлическое, чтобы не было искры. А при таком хранении гранату брось, и все взлетит. Они же специально могли их так оставлять», — добавил Кошкин. Полковник запаса отметил, что на снарядах указаны разные партии и разные годы, что может говорить о том, что их завозили на территорию Мариуполя годами. Ранее военные вооруженных сил Украины уже использовали подобное оружие. О массовое применении боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель, сообщали в Минобороны. Сам фосфор является веществом ядовитым. Такие снаряды способны вызывать поражение костей и костного мозга. В зоне поражения, человек может получить смертельные ожоги. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России многократно заявлял, что это вынужденное решение. По его словам, цель российских военных денацификация и демилитаризация.