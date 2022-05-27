27 мая 2022

Клава Кока показала тизер нового хита. «Слышишь, дичь не втирай»

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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, клава кока, ночь музыки 2021
Клава Кока выложила часть клипа на новый трек «Бумеранг» Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила у себя в соцсетях отрывок клипа к новой песне «Бумеранг». Трек посвящен парням, которые «втирают дичь».

«Привезла вам трек „Бумеранг“. Жду ваших видео и танцев. А какую дичь вам втирают парни? Лучшие комменты шерю (делюсь, — прим. ред.) в сториз», — написала певица. Также она добавила, что это трек, который долго ждал своего часа. В клипе певица в дерзком черном наряде с девушками на подтанцовке танцуют в кузове грузовика. В припеве песни певица поет: «Слышишь, дичь не втирай, все вернется как бумеранг».

Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока создала совместный аромат с французским парфюмерным домом Montale. Презентация духов состоится 29 мая в питерском «Золотом яблоке».

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила у себя в соцсетях отрывок клипа к новой песне «Бумеранг». Трек посвящен парням, которые «втирают дичь». «Привезла вам трек „Бумеранг“. Жду ваших видео и танцев. А какую дичь вам втирают парни? Лучшие комменты шерю (делюсь, — прим. ред.) в сториз», — написала певица. Также она добавила, что это трек, который долго ждал своего часа. В клипе певица в дерзком черном наряде с девушками на подтанцовке танцуют в кузове грузовика. В припеве песни певица поет: «Слышишь, дичь не втирай, все вернется как бумеранг». Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока создала совместный аромат с французским парфюмерным домом Montale. Презентация духов состоится 29 мая в питерском «Золотом яблоке».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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