Клава Кока показала тизер нового хита. «Слышишь, дичь не втирай»

28 мая 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Клава Кока выложила часть клипа на новый трек «Бумеранг» Фото: Размик Закарян © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила у себя в соцсетях отрывок клипа к новой песне «Бумеранг». Трек посвящен парням, которые «втирают дичь». «Привезла вам трек „Бумеранг“. Жду ваших видео и танцев. А какую дичь вам втирают парни? Лучшие комменты шерю (делюсь, — прим. ред.) в сториз», — написала певица. Также она добавила, что это трек, который долго ждал своего часа. В клипе певица в дерзком черном наряде с девушками на подтанцовке танцуют в кузове грузовика. В припеве песни певица поет: «Слышишь, дичь не втирай, все вернется как бумеранг». Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока создала совместный аромат с французским парфюмерным домом Montale. Презентация духов состоится 29 мая в питерском «Золотом яблоке».

Певица из Екатеринбурга Клава Кока выложила у себя в соцсетях отрывок клипа к новой песне «Бумеранг». Трек посвящен парням, которые «втирают дичь». «Привезла вам трек „Бумеранг“. Жду ваших видео и танцев. А какую дичь вам втирают парни? Лучшие комменты шерю (делюсь, — прим. ред.) в сториз», — написала певица. Также она добавила, что это трек, который долго ждал своего часа. В клипе певица в дерзком черном наряде с девушками на подтанцовке танцуют в кузове грузовика. В припеве песни певица поет: «Слышишь, дичь не втирай, все вернется как бумеранг». Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока создала совместный аромат с французским парфюмерным домом Montale. Презентация духов состоится 29 мая в питерском «Золотом яблоке».