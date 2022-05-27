27 мая 2022
26 мая 2022

Инвесторы вложили в ХМАО более триллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Объем инвестиций вырос на 55 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Фото:

Объем инвестиций, вложенных в Ханты-мансийский автономный округ, достиг 1,06 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«За 2021 год инвесторы вложили в ХМАО на 55,1 млрд рублей больше, чем в 2020 году. Кроме того, в автономном округе добыто 215,8 млн тонн нефти (в 2020 году — 210,8 млн тонн)», — уточнили в пресс-службе правительства.

В эксплуатацию введено 4 366 новых добывающих скважин, что на 9,6% больше, чем в 2020 году. Предприятиями электроэнергетики автономного округа произведено 80,5 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 6,6% больше, чем в 2020 году.

Ранее власти региона подали заявку в Министерство экономического развития РФ для создания в Нягани особой экономической зоны. Это позволит привлечь 25 млрд рублей инвестиций в экономику региона.

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Объем инвестиций, вложенных в Ханты-мансийский автономный округ, достиг 1,06 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. «За 2021 год инвесторы вложили в ХМАО на 55,1 млрд рублей больше, чем в 2020 году. Кроме того, в автономном округе добыто 215,8 млн тонн нефти (в 2020 году — 210,8 млн тонн)», — уточнили в пресс-службе правительства. В эксплуатацию введено 4 366 новых добывающих скважин, что на 9,6% больше, чем в 2020 году. Предприятиями электроэнергетики автономного округа произведено 80,5 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 6,6% больше, чем в 2020 году. Ранее власти региона подали заявку в Министерство экономического развития РФ для создания в Нягани особой экономической зоны. Это позволит привлечь 25 млрд рублей инвестиций в экономику региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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