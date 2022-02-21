Власти ХМАО рассчитывают на создание новых предприятий в особой экономической зоне Фото: Анна Майорова © URA.RU

Югорские власти подали заявку в Министерство экономического развития РФ для создания в Нягани особой экономической зоны. Это позволит привлечь 25 млрд рублей инвестиций в экономику региона. Информацию об этом URA.RU подтвердил заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель.

«Заседание окружного правительства прошло в заочном формате. Губернатор Югры Наталья Комарова уже подписала саму заявку и теперь она отправлена в министерство экономического развития, где и будет приниматься решение о создании особой экономической зоны. Мы со своей стороны считаем, что заявка подготовлена в соответствии с требованиями Минэконома», — прокомментировал Генкель.

На официальном сайте органов госвласти ХМАО указано, что в особой экономической зоне появится семь резидентов. Среди них предприятие по выпуску полимерных труб, мебельная фабрика, домостроительный комбинат, центр обработки данных и ряд других производств. Создание особой экономической зоны даст ряд налоговых преференций для ее участников. Общий размер инвестиций оценивается в 25 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало о встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Там среди прочих вопросов обсуждалось строительство второго моста через Обь.