В Тюмени ищут пропавшего 19-летнего парня. Фото

28 мая 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

В Тюмени ищут пропавшего парня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени пропал 19-летний молодой человек, который поздно вечером 26 мая ушел из дома в СНТ «Степное» и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень».



«Внимание, пропал человек! Яковлев Максим Алексеевич, 2003 года рождения, 26 мая в 22:00 ушел из дома в СНТ „Степное“ в городе Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщают поисковики. Молодой парень был одет в темно-синие штаны, черную толстовку и бордовую футболку. С собой был рюкзак. На вид ему 18 лет, рост 186 сантиметров, худощавого телосложения. Любую информацию о местоположении тюменца можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911. Фото: группа поискового отряда «Белая-Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени пропал 19-летний молодой человек, который поздно вечером 26 мая ушел из дома в СНТ «Степное» и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень». «Внимание, пропал человек! Яковлев Максим Алексеевич, 2003 года рождения, 26 мая в 22:00 ушел из дома в СНТ „Степное“ в городе Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщают поисковики. Молодой парень был одет в темно-синие штаны, черную толстовку и бордовую футболку. С собой был рюкзак. На вид ему 18 лет, рост 186 сантиметров, худощавого телосложения. Любую информацию о местоположении тюменца можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911.