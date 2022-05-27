27 мая 2022

В Тюмени ищут пропавшего 19-летнего парня. Фото

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Соблюдение масочного режима в местах скопления людей. Курган, экскаватор, парень, тц, масочный режим
В Тюмени ищут пропавшего парня (архивное фото) Фото:

В Тюмени пропал 19-летний молодой человек, который поздно вечером 26 мая ушел из дома в СНТ «Степное» и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень».

«Внимание, пропал человек! Яковлев Максим Алексеевич, 2003 года рождения, 26 мая в 22:00 ушел из дома в СНТ „Степное“ в городе Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщают поисковики.

Молодой парень был одет в темно-синие штаны, черную толстовку и бордовую футболку. С собой был рюкзак. На вид ему 18 лет, рост 186 сантиметров, худощавого телосложения.

Любую информацию о местоположении тюменца можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911.

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В Тюмени пропал 19-летний молодой человек, который поздно вечером 26 мая ушел из дома в СНТ «Степное» и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень». «Внимание, пропал человек! Яковлев Максим Алексеевич, 2003 года рождения, 26 мая в 22:00 ушел из дома в СНТ „Степное“ в городе Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — сообщают поисковики. Молодой парень был одет в темно-синие штаны, черную толстовку и бордовую футболку. С собой был рюкзак. На вид ему 18 лет, рост 186 сантиметров, худощавого телосложения. Любую информацию о местоположении тюменца можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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