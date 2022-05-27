27 мая 2022
26 мая 2022

Бизнесменов ХМАО поддержали миллиардами

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Поддержу получили 1800 субъектов малого и среднего бизнеса Фото:

Объекты малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе получили более 2,8 млрд рублей поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«В 2021 году более 1800 субъектов малого и среднего предпринимательства получили меры финансовой поддержки в форме микрозаймов, поручительств, грантов на реализацию социальных проектов и других компенсационных выплат. Объемы поддержки предпринимателей выросли почти на миллиард с 1,9 до 2,8», — уточнили в пресс-службе правительства.

Участие бюджета автономного округа в поддержке предпринимателей увеличилось почти в 2 раза. Так, в 2021 году регион потратил 394,4 млн рублей, тогда как в 2020 году — 220,6 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что объем инвестиций, вложенных в Ханты-мансийский автономный округ за 2021 год, достиг 1,06 трлн рублей. В 2020 инвесторы вложили на 55 млрд меньше.

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Объекты малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе получили более 2,8 млрд рублей поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. «В 2021 году более 1800 субъектов малого и среднего предпринимательства получили меры финансовой поддержки в форме микрозаймов, поручительств, грантов на реализацию социальных проектов и других компенсационных выплат. Объемы поддержки предпринимателей выросли почти на миллиард с 1,9 до 2,8», — уточнили в пресс-службе правительства. Участие бюджета автономного округа в поддержке предпринимателей увеличилось почти в 2 раза. Так, в 2021 году регион потратил 394,4 млн рублей, тогда как в 2020 году — 220,6 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что объем инвестиций, вложенных в Ханты-мансийский автономный округ за 2021 год, достиг 1,06 трлн рублей. В 2020 инвесторы вложили на 55 млрд меньше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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