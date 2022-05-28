Пермский совет ветеранов сообщил о гибели контрактника на Украине

29 мая 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Жикин погиб в возрасте 27-ми лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации по освобождению Донбасса умер уроженец поселка Касимовка (Пермский край) Дмитрий Жикин. Об этом рассказали в совете ветеранов Гайнского района (Пермский край). Информация опубликована на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте». «В ходе спецоперации в Донбассе 12 апреля погиб наш земляк, родившийся в п. Касимовка, Жикин Дмитрий Александрович. Дмитрию было всего 27 лет», — написано в соцсети. Дмитрий Жикин отслужил срочную службу в рядах российской армии. Окончил коми-пермяцкий профессионально-педагогический колледж. В дальнейшем решил снова вернуться в армию, но уже на контрактной основе. Родные и близкие запомнили Дмитрия, как «активного, открытого и честного человека с сильным характером, готового прийти на помощь». Прощание с солдатом пройдет 30 мая в 12.00 в культурно-методическом центре поселка Гайны. Спецоперация проводится на территории Украины с 24 февраля. В числе главных приоритетов действий российских военных — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.

В ходе спецоперации по освобождению Донбасса умер уроженец поселка Касимовка (Пермский край) Дмитрий Жикин. Об этом рассказали в совете ветеранов Гайнского района (Пермский край). Информация опубликована на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте». «В ходе спецоперации в Донбассе 12 апреля погиб наш земляк, родившийся в п. Касимовка, Жикин Дмитрий Александрович. Дмитрию было всего 27 лет», — написано в соцсети. Дмитрий Жикин отслужил срочную службу в рядах российской армии. Окончил коми-пермяцкий профессионально-педагогический колледж. В дальнейшем решил снова вернуться в армию, но уже на контрактной основе. Родные и близкие запомнили Дмитрия, как «активного, открытого и честного человека с сильным характером, готового прийти на помощь». Прощание с солдатом пройдет 30 мая в 12.00 в культурно-методическом центре поселка Гайны. Спецоперация проводится на территории Украины с 24 февраля. В числе главных приоритетов действий российских военных — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.