28 мая 2022
27 мая 2022

Пермский совет ветеранов сообщил о гибели контрактника на Украине

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, похороны, военные похороны, похороны солдата
Дмитрий Жикин погиб в возрасте 27-ми лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации по освобождению Донбасса умер уроженец поселка Касимовка (Пермский край) Дмитрий Жикин. Об этом рассказали в совете ветеранов Гайнского района (Пермский край). Информация опубликована на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе спецоперации в Донбассе 12 апреля погиб наш земляк, родившийся в п. Касимовка, Жикин Дмитрий Александрович. Дмитрию было всего 27 лет», — написано в соцсети.

Дмитрий Жикин отслужил срочную службу в рядах российской армии. Окончил коми-пермяцкий профессионально-педагогический колледж. В дальнейшем решил снова вернуться в армию, но уже на контрактной основе. Родные и близкие запомнили Дмитрия, как «активного, открытого и честного человека с сильным характером, готового прийти на помощь». Прощание с солдатом пройдет 30 мая в 12.00 в культурно-методическом центре поселка Гайны.

Спецоперация проводится на территории Украины с 24 февраля. В числе главных приоритетов действий российских военных — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.

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В ходе спецоперации по освобождению Донбасса умер уроженец поселка Касимовка (Пермский край) Дмитрий Жикин. Об этом рассказали в совете ветеранов Гайнского района (Пермский край). Информация опубликована на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте». «В ходе спецоперации в Донбассе 12 апреля погиб наш земляк, родившийся в п. Касимовка, Жикин Дмитрий Александрович. Дмитрию было всего 27 лет», — написано в соцсети. Дмитрий Жикин отслужил срочную службу в рядах российской армии. Окончил коми-пермяцкий профессионально-педагогический колледж. В дальнейшем решил снова вернуться в армию, но уже на контрактной основе. Родные и близкие запомнили Дмитрия, как «активного, открытого и честного человека с сильным характером, готового прийти на помощь». Прощание с солдатом пройдет 30 мая в 12.00 в культурно-методическом центре поселка Гайны. Спецоперация проводится на территории Украины с 24 февраля. В числе главных приоритетов действий российских военных — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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