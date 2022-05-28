Politico: США склоняются к отправке Киеву нового мощного оружия

28 мая 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

США склоняются к отправке РСЗО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена склонна отправить Украине передовые ракетные системы большой дальности, о которых просил Киев. Однако окончательное решение еще не принято, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников. «Реактивная система залпового огня (РСЗО) американского производства и высокомобильная артиллерийская ракетная система могут быть частью пакета. США рассматривают поставки ракет, которые могут пролететь примерно от 20 до 45 миль. Оружие, отправленное на Украину ранее, достигает 15 миль», — передает издание. По данным источников, Белый дом сомневается, стоит ли отправлять Киеву оружие, которое расширит наступательные возможности. Ведутся дискуссии по поводу дальности РСЗО. Ранее The Washington Post сообщал, что некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоены возможной эскалацией конфликта с Россией в случае передачи Киеву РСЗО. В Белом доме опасаются, что украинские военные смогут «запускать ракеты по территории России», так как дальность огня некоторых из них достигает 500 км. США усилили поставки вооружения после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, а также помощи жителям Донбасса.

Администрация президента США Джо Байдена склонна отправить Украине передовые ракетные системы большой дальности, о которых просил Киев. Однако окончательное решение еще не принято, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников. «Реактивная система залпового огня (РСЗО) американского производства и высокомобильная артиллерийская ракетная система могут быть частью пакета. США рассматривают поставки ракет, которые могут пролететь примерно от 20 до 45 миль. Оружие, отправленное на Украину ранее, достигает 15 миль», — передает издание. По данным источников, Белый дом сомневается, стоит ли отправлять Киеву оружие, которое расширит наступательные возможности. Ведутся дискуссии по поводу дальности РСЗО. Ранее The Washington Post сообщал, что некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоены возможной эскалацией конфликта с Россией в случае передачи Киеву РСЗО. В Белом доме опасаются, что украинские военные смогут «запускать ракеты по территории России», так как дальность огня некоторых из них достигает 500 км. США усилили поставки вооружения после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, а также помощи жителям Донбасса.