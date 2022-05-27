Власти США побоялась передавать Украине мощное оружие

28 мая 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

В Белом доме обеспокоены из-за предоставления Украине РСЗО Фото: Роскосмос новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились тем, что передачу Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО) может привести к эскалации конфликта с Россией. Об этом написала американская ежедневная газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. Сотрудники американской администрации обеспокоены тем, что передача Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО) максимальной дальности действия может привести к серьезной эскалации ситуации. Чиновники в Белом доме опасаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат возможность «запускать ракеты по территории России», если им передать РСЗО с дальностью действия более 289 километров. Согласно источникам, передача Киеву РСЗО еще раз будет обсуждаться с украинским руководством. В Белом доме, в свою очередь, хоть и намерены передать Украине такого рода оружие, однако в целях недопущения обострения конфликта, США не будет этого делать. Ранее Reuters со ссылкой на американских чиновников передал их опасения по поводу эскалации на Украине из-за наращивания вооружения со стороны Штатов и их союзников. В то же время сенатор от штата Юта, экс-кандидат в президенты Митт Ромни предупредил, что в США намерены подготовить «разрушительный удар» в ответ на ядерную угрозу, которая якобы исходит со стороны России. Россия может использовать ядерное оружие в случае реальной угрозы существованию страны, сказал в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. При этом в МИД РФ заверили, что Россия не будет использовать ядерное оружие на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились тем, что передачу Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО) может привести к эскалации конфликта с Россией. Об этом написала американская ежедневная газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. Сотрудники американской администрации обеспокоены тем, что передача Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО) максимальной дальности действия может привести к серьезной эскалации ситуации. Чиновники в Белом доме опасаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат возможность «запускать ракеты по территории России», если им передать РСЗО с дальностью действия более 289 километров. Согласно источникам, передача Киеву РСЗО еще раз будет обсуждаться с украинским руководством. В Белом доме, в свою очередь, хоть и намерены передать Украине такого рода оружие, однако в целях недопущения обострения конфликта, США не будет этого делать. Ранее Reuters со ссылкой на американских чиновников передал их опасения по поводу эскалации на Украине из-за наращивания вооружения со стороны Штатов и их союзников. В то же время сенатор от штата Юта, экс-кандидат в президенты Митт Ромни предупредил, что в США намерены подготовить «разрушительный удар» в ответ на ядерную угрозу, которая якобы исходит со стороны России. Россия может использовать ядерное оружие в случае реальной угрозы существованию страны, сказал в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. При этом в МИД РФ заверили, что Россия не будет использовать ядерное оружие на Украине.