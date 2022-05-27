Челябинского боксера увезли на скорой с церемонии награждения

Челябинский боксер Ибрахим Хасанов, который получил травму на полуфинале областных соревнований среди юниоров, был госпитализирован с церемонии награждения. Его личный тренер, рефери и председатель судейской коллегии отстранены от работы, сообщает Федерация бокса Челябинской области.
«Хасанов Ибрахим был допущен к соревнованиям и успешно одерживал победы в стартовых поединках. 27 мая спортсмен вышел на ринг в полуфинал турнира, во время боя был зафиксирован нокдаун без падения, и судья возобновил бой. Во время церемонии награждение спортсмену стало плохо», — сообщается на странице федерации бокса в соцсети «ВКонтакте»
Врачи, дежурившие на турнире, оказали спортсмену первую помощь. Позже пострадавшего госпитализировали в больницу №3.
Федерация бокса проводит внутреннюю проверку. До ее завершения от работы отстранены тренер пострадавшего спортсмена, рефери и председатель судейской коллегии.
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Челябинский боксер Ибрахим Хасанов, который получил травму на полуфинале областных соревнований среди юниоров, был госпитализирован с церемонии награждения. Его личный тренер, рефери и председатель судейской коллегии отстранены от работы, сообщает Федерация бокса Челябинской области. «Хасанов Ибрахим был допущен к соревнованиям и успешно одерживал победы в стартовых поединках. 27 мая спортсмен вышел на ринг в полуфинал турнира, во время боя был зафиксирован нокдаун без падения, и судья возобновил бой. Во время церемонии награждение спортсмену стало плохо», — сообщается на странице федерации бокса в соцсети «ВКонтакте» Врачи, дежурившие на турнире, оказали спортсмену первую помощь. Позже пострадавшего госпитализировали в больницу №3. Федерация бокса проводит внутреннюю проверку. До ее завершения от работы отстранены тренер пострадавшего спортсмена, рефери и председатель судейской коллегии.