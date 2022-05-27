Челябинского боксера увезли на скорой с церемонии награждения

28 мая 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Спортсмен получил травму во время поединка, но судья разрешил возобновить бой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский боксер Ибрахим Хасанов, который получил травму на полуфинале областных соревнований среди юниоров, был госпитализирован с церемонии награждения. Его личный тренер, рефери и председатель судейской коллегии отстранены от работы, сообщает Федерация бокса Челябинской области. «Хасанов Ибрахим был допущен к соревнованиям и успешно одерживал победы в стартовых поединках. 27 мая спортсмен вышел на ринг в полуфинал турнира, во время боя был зафиксирован нокдаун без падения, и судья возобновил бой. Во время церемонии награждение спортсмену стало плохо», — сообщается на странице федерации бокса в соцсети «ВКонтакте» Врачи, дежурившие на турнире, оказали спортсмену первую помощь. Позже пострадавшего госпитализировали в больницу №3. Федерация бокса проводит внутреннюю проверку. До ее завершения от работы отстранены тренер пострадавшего спортсмена, рефери и председатель судейской коллегии.

Челябинский боксер Ибрахим Хасанов, который получил травму на полуфинале областных соревнований среди юниоров, был госпитализирован с церемонии награждения. Его личный тренер, рефери и председатель судейской коллегии отстранены от работы, сообщает Федерация бокса Челябинской области. «Хасанов Ибрахим был допущен к соревнованиям и успешно одерживал победы в стартовых поединках. 27 мая спортсмен вышел на ринг в полуфинал турнира, во время боя был зафиксирован нокдаун без падения, и судья возобновил бой. Во время церемонии награждение спортсмену стало плохо», — сообщается на странице федерации бокса в соцсети «ВКонтакте» Врачи, дежурившие на турнире, оказали спортсмену первую помощь. Позже пострадавшего госпитализировали в больницу №3. Федерация бокса проводит внутреннюю проверку. До ее завершения от работы отстранены тренер пострадавшего спортсмена, рефери и председатель судейской коллегии.